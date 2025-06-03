https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/unlu-oyuncu-asli-bekiroglu-hayranlarini-korkuttu-yasiyorum-sukur-1096760304.html

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu hayranlarını korkuttu: 'Yaşıyorum şükür'

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu hayranlarını korkuttu: 'Yaşıyorum şükür'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyatı sonrasında hayranlarına seslendi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T12:35+0300

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2025-06-03T12:35+0300

yaşam

aslı bekiroğlu

oyuncu

ameliyat

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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, 9 saat süren bir bağırsak ameliyatı geçirdi. Sevilen oyuncu sosyal medyasından hastanede çekilen bir fotoğrafını 'Yaşıyorum şükür' notuyla paylaştı. Hayranları ise geçmiş olsun mesajları gönderdi. Hayranlarından mesaj yağdıMayıs ayında dizinden bir operasyon geçiren oyuncu Bekiroğlu, bu kez de bağırsaklarından bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu'nun doktoru ameliyat olmasının şart olduğunu dile getirmişti. Bekiroğlu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından; “Yaşıyorum şükür” notuyla paylaşımda bulundu. Aslı Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğu belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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aslı bekiroğlu ne ameliyatı oldu, aslı bekiroğlu ameliyat