https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/unlu-oyuncu-asli-bekiroglu-hayranlarini-korkuttu-yasiyorum-sukur-1096760304.html
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu hayranlarını korkuttu: 'Yaşıyorum şükür'
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu hayranlarını korkuttu: 'Yaşıyorum şükür'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyatı sonrasında hayranlarına seslendi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T12:35+0300
2025-06-03T12:35+0300
2025-06-03T12:35+0300
yaşam
aslı bekiroğlu
oyuncu
ameliyat
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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, 9 saat süren bir bağırsak ameliyatı geçirdi. Sevilen oyuncu sosyal medyasından hastanede çekilen bir fotoğrafını 'Yaşıyorum şükür' notuyla paylaştı. Hayranları ise geçmiş olsun mesajları gönderdi. Hayranlarından mesaj yağdıMayıs ayında dizinden bir operasyon geçiren oyuncu Bekiroğlu, bu kez de bağırsaklarından bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu'nun doktoru ameliyat olmasının şart olduğunu dile getirmişti. Bekiroğlu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından; “Yaşıyorum şükür” notuyla paylaşımda bulundu. Aslı Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğu belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kivanc-tatlitug-yillardir-mucadele-ettigi-hastaligi-ilk-kez-acikladi-1096444007.html
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aslı bekiroğlu ne ameliyatı oldu, aslı bekiroğlu ameliyat
aslı bekiroğlu ne ameliyatı oldu, aslı bekiroğlu ameliyat
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu hayranlarını korkuttu: 'Yaşıyorum şükür'
Oyuncu Aslı Bekiroğlu 9 saat süren ameliyatı sonrasında hayranlarına seslendi.
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, 9 saat süren bir bağırsak ameliyatı geçirdi. Sevilen oyuncu sosyal medyasından hastanede çekilen bir fotoğrafını 'Yaşıyorum şükür' notuyla paylaştı. Hayranları ise geçmiş olsun mesajları gönderdi.
Hayranlarından mesaj yağdı
Mayıs ayında dizinden bir operasyon geçiren oyuncu Bekiroğlu, bu kez de bağırsaklarından bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu'nun doktoru ameliyat olmasının şart olduğunu dile getirmişti. Bekiroğlu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından; “Yaşıyorum şükür” notuyla paylaşımda bulundu. Aslı Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğu belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.