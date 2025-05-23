https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kivanc-tatlitug-yillardir-mucadele-ettigi-hastaligi-ilk-kez-acikladi-1096444007.html
Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllarca kamuoyundan gizlediği uyku apnesi hastalığını ilk kez açıkladı. Hastalığın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T09:54+0300
2025-05-23T09:54+0300
2025-05-23T09:54+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
hastalık
uyku apnesi
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Kariyeri boyunca başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğu değil, yaşadığı sağlık mücadelesi ile gündeme geldi. Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre, Tatlıtuğ uzun süredir gizli tuttuğu uyku apnesi rahatsızlığını kamuoyuna duyurdu.Sabah'ın haberine göre Tatlıtuğ, hastalıkla mücadelesini şu ifadelerle dile getirdi:“Uyku apnesi hayat kalitemi düşürdü.”Bu açıklama, hem hayranlarını hem de kamuoyunu şaşırttı. Ünlü oyuncunun yıllar süren bu sessiz savaşını açıklaması, sağlık sorunlarının görünmeyen etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık. Tatlıtuğ’un açıklamasına göre, bu rahatsızlık onun günlük yaşamını da önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Hayati risk taşıyan bu hastalıkla yıllarca mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, kararlılığıyla hastalığı kontrol altına almayı başardı.
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kıvanç tatlıtuğ, hastalık, uyku apnesi
kıvanç tatlıtuğ, hastalık, uyku apnesi
Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllarca kamuoyundan gizlediği uyku apnesi hastalığını ilk kez açıkladı. Hastalığın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirten Tatlıtuğ, azmiyle bu süreci geride bıraktığını söyledi.
Kariyeri boyunca başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğu değil, yaşadığı sağlık mücadelesi ile gündeme geldi. Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre, Tatlıtuğ uzun süredir gizli tuttuğu uyku apnesi rahatsızlığını kamuoyuna duyurdu.
Sabah'ın haberine göre Tatlıtuğ, hastalıkla mücadelesini şu ifadelerle dile getirdi:
“Uyku apnesi hayat kalitemi düşürdü.”
Bu açıklama, hem hayranlarını hem de kamuoyunu şaşırttı. Ünlü oyuncunun yıllar süren bu sessiz savaşını açıklaması, sağlık sorunlarının görünmeyen etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.
Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık. Tatlıtuğ’un açıklamasına göre, bu rahatsızlık onun günlük yaşamını da önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Hayati risk taşıyan bu hastalıkla yıllarca mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, kararlılığıyla hastalığı kontrol altına almayı başardı.