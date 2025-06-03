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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-kayiplari-artiyor-sumide-bir-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096760428.html
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Sumi’de bir yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Sumi’de bir yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
İlerleyişini sürdüren Rus birlikler Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 500 kadar... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T12:43+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Sumi Bölgesi’ndeki Andreyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1485 asker ve 24 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir elektronik şirketi, İHA imalat atölyeleri, üsleri ve depoları, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, iki adet HIMARS füzesi ve 199 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/trump-abd-cephaneliklerini-rekor-bir-hizla-dolduruyor-1096751726.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, himars

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Sumi’de bir yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

12:43 03.06.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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İlerleyişini sürdüren Rus birlikler Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 500 kadar asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Sumi Bölgesi’ndeki Andreyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1485 asker ve 24 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir elektronik şirketi, İHA imalat atölyeleri, üsleri ve depoları, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, iki adet HIMARS füzesi ve 199 uçak tipi İHA engelledi.
mühimmat yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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