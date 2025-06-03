https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-kayiplari-artiyor-sumide-bir-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1096760428.html

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Sumi’de bir yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Sumi’de bir yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

İlerleyişini sürdüren Rus birlikler Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 500 kadar... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T12:43+0300

2025-06-03T12:43+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

sumi bölgesi

himars

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Sumi Bölgesi’ndeki Andreyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1485 asker ve 24 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir elektronik şirketi, İHA imalat atölyeleri, üsleri ve depoları, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, iki adet HIMARS füzesi ve 199 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/trump-abd-cephaneliklerini-rekor-bir-hizla-dolduruyor-1096751726.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, himars