https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/trump-abd-cephaneliklerini-rekor-bir-hizla-dolduruyor-1096751726.html
Trump: ABD cephaneliklerini rekor bir hızla dolduruyor
Trump: ABD cephaneliklerini rekor bir hızla dolduruyor
Sputnik Türkiye
ABD lideri Trump, ülkenin hiçbir zaman orduyu kullanmak zorunda kalmayacağı umudunu dile getirdi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:16+0300
2025-06-03T11:16+0300
2025-06-03T11:13+0300
dünya
abd
donald trump
abd ordusu
cephanelik
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin silahlı kuvvetlerinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla silah cephaneliklerine takviye yaptığını bildirdi.Trump, sosyal paylaşım platformu Truth Social paylaşımında, “Az önce silahlı kuvvetlerimizin yöneticileriyle harika bir sohbet gerçekleştirdim. Ülkemizin daha önce hiç görmediği bir oranda silah stoku yapıyor olmamız da dahil olmak üzere, şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü ordu” diye yazdı.Trump, “Ancak umarım bunları hiç kullanmak zorunda kalmayız” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bati-medyasi-ukraynanin-rus-hava-uslerine-saldiriyi-degerlendirdi-rus-ordusunu-durdurmaz-1096750539.html
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abd, donald trump, abd ordusu, cephanelik
abd, donald trump, abd ordusu, cephanelik
Trump: ABD cephaneliklerini rekor bir hızla dolduruyor
ABD lideri Trump, ülkenin hiçbir zaman orduyu kullanmak zorunda kalmayacağı umudunu dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin silahlı kuvvetlerinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla silah cephaneliklerine takviye yaptığını bildirdi.
Trump, sosyal paylaşım platformu Truth Social paylaşımında, “Az önce silahlı kuvvetlerimizin yöneticileriyle harika bir sohbet gerçekleştirdim. Ülkemizin daha önce hiç görmediği bir oranda silah stoku yapıyor olmamız da dahil olmak üzere, şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü ordu” diye yazdı.
Trump, “Ancak umarım bunları hiç kullanmak zorunda kalmayız” diye ekledi.