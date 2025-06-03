https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/trump-abd-cephaneliklerini-rekor-bir-hizla-dolduruyor-1096751726.html

Trump: ABD cephaneliklerini rekor bir hızla dolduruyor

Trump: ABD cephaneliklerini rekor bir hızla dolduruyor

Sputnik Türkiye

ABD lideri Trump, ülkenin hiçbir zaman orduyu kullanmak zorunda kalmayacağı umudunu dile getirdi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

donald trump

abd ordusu

cephanelik

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin silahlı kuvvetlerinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla silah cephaneliklerine takviye yaptığını bildirdi.Trump, sosyal paylaşım platformu Truth Social paylaşımında, “Az önce silahlı kuvvetlerimizin yöneticileriyle harika bir sohbet gerçekleştirdim. Ülkemizin daha önce hiç görmediği bir oranda silah stoku yapıyor olmamız da dahil olmak üzere, şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü ordu” diye yazdı.Trump, “Ancak umarım bunları hiç kullanmak zorunda kalmayız” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bati-medyasi-ukraynanin-rus-hava-uslerine-saldiriyi-degerlendirdi-rus-ordusunu-durdurmaz-1096750539.html

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