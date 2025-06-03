"Rusya topraklarına yönelik saldırılar, İHA'ların da kullanımıyla devam ediyor. Yani şu anda, ikinci tur müzakereler yapılırken bile Ukrayna saldırılarını sürdürüyor, Rusya'daki havaalanlarına saldırılar düzenliyor. Bu ne anlama gelir? Müzakerelere yönelik ciddi ve samimi bir yaklaşımın olmadığı anlamına gelir. Aynı zamanda Rusya'nın müzakere sürecini 'geciktirdiği' yönünde haksız suçlamalar da söz konusu.

Yani bir tarafta müzakereler var, bir tarafta da top atışları var. Ayrıca Ukrayna tarafı için müzakereler sadece barışın sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmakla sınırlı değil, 30 günlük ateşkesin sağlanması talebini de kapsıyor.

Rusya, Ukrayna'da ülkenin yasal olarak seçilmiş yönetiminin müzakerelere katılabilmesi için devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını da öneriyor. Ukrayna daha önce Rusya ile doğrudan müzakereleri reddediyordu, ancak şimdi müzakereler başladığına göre, hükümetin meşruiyetini garanti altına almak mantıklı olacak, aksi takdirde gelecekte varılacak bir anlaşmanın uygulanacağına dair hiçbir garanti yok. Bu anlamda Rusya'nın devlet başkanlığı seçimleri yapılmasına ilişkin önerisi haklı görünüyor.

Rusya ayrıca, hayatını kaybedenlerin naaşlarının toplanması için geçici olarak çatışmaların durdurulmasını önerdi, bu ileriye doğru atılmış bir adımdır. Ukrayna tarafı bu öneriyi kabul ederse, bunu uygulamak zorunda kalacak.

Ancak şunu da hatırlatalım ki, örneğin Kore Savaşı sırasında ateşkes görüşmeleri yaklaşık iki yıl sürmüştü. Zaman zaman kopmalar, duraklamalar oldu ama her iki taraftan saldırılar durmadı. Dolayısıyla hızlıca anlaşma imzalanmasını ummak saflık olur. Halihazırda mevcut yazılı memorandumlar olsa bile, bunların hepsinin titizlikle görüşülüp karara bağlanması gerekir.

Bununla birlikte, Nisan 2022'de İstanbul'da anlaşmaya neredeyse varılmışken, daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kiev'e geldiğini ve müzakere sürecinin durduduğunu da unutmayalım. O tarihten bu yana Batılı ülkeler, özellikle NATO ülkeleri, sadece çatışmanın uzamasına katkıda bulundular. Bu savaşı sürdürme isteğini Devlet Başkanı Zelenskiy de paylaşıyor.

Asıl soru, uzun vadeli istikrarlı barışın nasıl sağlanacağıdır. Bunun için Ukrayna ordusunun dört bölgeden tamamen çekilmesi gerekiyor. Bu, söz konusu bölgelerde barışın, istikrarın, Rusça konuşan halkın ve Rus vatandaşlarının yaşamlarının korunması için gerekli. Elbette Kırım'ın da uluslararası alanda Rusya'nın bir parçası olarak tanınması gerekiyor. Örneğin ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kırım'ı tanımaktan söz etti. İnsanlar barış içinde yaşama imkanına sahip olmalıdır. Ben bu yüz yüze görüşmelerin özünün, olaylara tam olarak topraklarla ilgili gerçekler açısından bakmak olduğunu düşünüyorum."