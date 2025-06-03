https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-mayis-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1096746240.html

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 3.66 arttı. Son 12 aylık artış ise yüzde... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T09:17+0300

2025-06-03T09:17+0300

2025-06-03T09:49+0300

ekonomi̇

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi mayıs ayında yüzde 3.66 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 71.23 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 9.67 ile "Haberleşme" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda oldu.ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.46 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 73.88 olarak gerçekleşmişti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 artmasını öngörüyordu.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün saat 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verilerine yönelik anket, 23 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankette, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.10 olarak belirlendi. Beklentiler, yüzde 1.80 ile yüzde 2.75 aralığında değişiklik gösterdi.Beklentilerin ortalaması dikkate alındığında, nisan ayında yüzde 37.86 olan yıllık enflasyonun mayıs itibarıyla yüzde 36.17’ye gerilemesi öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2025 yılı sonuna ilişkin enflasyon beklentisi, mayıs ayı itibarıyla yüzde 31.17 seviyesinde gerçekleşti.İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre de İstanbul'da enflasyon mayıs ayında yüzde 2.83 oranında arttı.

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