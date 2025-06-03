https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/trump-guvenlik-tehditlerine-ragmen-kisisel-akilli-telefonuyla-iletisim-kuruyor-1096772057.html

‘Trump, güvenlik tehditlerine rağmen kişisel akıllı telefonuyla iletişim kuruyor’

‘Trump, güvenlik tehditlerine rağmen kişisel akıllı telefonuyla iletişim kuruyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın, 10 yılı aşkın süredir defalarca yapılan uyarılara rağmen iletişim için kişisel akıllı telefonunu kullandığı öğrenildi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T19:45+0300

2025-06-03T19:45+0300

2025-06-03T19:45+0300

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Atlantic dergisinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, çevresindekilerin kendisine güvenli olmadığını söylemesine rağmen kişisel iPhone'unu kullanmaya devam ediyor, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları yanıtlıyor ve güvenli olmayan uygulamalar üzerinden mesajlaşıyor.Haberde, “Başkan 10 yılı aşkın bir süredir onlarca arkadaşı ve meslektaşıyla iletişimde kalmak için yaygın olarak bilinen bir numaraya sahip kişisel bir iPhone kullanarak aldığı muazzam risk konusunda uyarılmıştı. Ancak telefon kendisi için can simidiydi ve ondan vazgeçmeye niyeti yoktu. Muhtemelen Trump'ın kişisel numarasına sahip çok sayıda insan var” ifadelerine yer verildi.Habere göre ABD Başkanı genelde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları da yanıtlıyor.Atlantic’e konuşan kaynaklar, yabancı casusların Trump’ın görüşmelerini dinliyor olabileceğini iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/beyaz-saray-baskan-trump-erdoganin-davetine-acik-1096740043.html

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abd, donald trump, iphone, atlantic, haberler, casus