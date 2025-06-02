https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/beyaz-saray-baskan-trump-erdoganin-davetine-acik-1096740043.html
Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya açık
Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya açık
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine olumlu yaklaştığını ve İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T21:22+0300
2025-06-02T21:22+0300
2025-06-02T22:11+0300
dünya
donald trump
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
beyaz saray
karoline leavitt
vladimir putin
görüşme
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Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan'ın İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmesi davetine açık olduğunu duyurdu.ABD Basın Sekreteri Karoline Leavitt, bugün düzenlediği basın toplantısında Trump'ın barış görüşmelerine katılmaya açık olduğunu ancak görüşmelerde her iki liderin ve tarafların masaya birlikte oturmasını istediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt şu ifadelerle yanıt verdi:Konuşmasının devamında Leavitt, Rus askeri havaalanlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına değindi.Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu terör saldırılarını değerlendirirken “Başkan'ın tepkisi bu çatışmanın sona ermesi gerektiği yönünde.” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenlediğini duyurmuş, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtilmiş, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/disisleri-bakani-fidan-rusya-ve-ukraynanin-sonuc-odakli-yaklasimlari-memnuniyet-vericidir-1096739646.html
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donald trump, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, beyaz saray, karoline leavitt, vladimir putin, görüşme
donald trump, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, beyaz saray, karoline leavitt, vladimir putin, görüşme
Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya açık
21:22 02.06.2025 (güncellendi: 22:11 02.06.2025)
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine olumlu yaklaştığını ve İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle barış görüşmeleri yapmaya açık olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan'ın İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmesi davetine açık olduğunu duyurdu.
ABD Basın Sekreteri Karoline Leavitt, bugün düzenlediği basın toplantısında Trump'ın barış görüşmelerine katılmaya açık olduğunu ancak görüşmelerde her iki liderin ve tarafların masaya birlikte oturmasını istediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt şu ifadelerle yanıt verdi:
Başkan, böyle bir durum söz konusu olursa davete açık olduğunu belirtti. Ancak her iki liderin ve tarafların masaya birlikte oturmasını istiyor.
Konuşmasının devamında Leavitt, Rus askeri havaalanlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına değindi.
Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu terör saldırılarını değerlendirirken “Başkan'ın tepkisi bu çatışmanın sona ermesi gerektiği yönünde.” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenlediğini duyurmuş, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtilmiş, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.