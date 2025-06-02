https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/beyaz-saray-baskan-trump-erdoganin-davetine-acik-1096740043.html

Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya açık

Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya açık

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine olumlu yaklaştığını ve İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T21:22+0300

2025-06-02T21:22+0300

2025-06-02T22:11+0300

dünya

donald trump

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

beyaz saray

karoline leavitt

vladimir putin

görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094013914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_876e7366bff184c81fada11844278437.jpg

Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan'ın İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmesi davetine açık olduğunu duyurdu.ABD Basın Sekreteri Karoline Leavitt, bugün düzenlediği basın toplantısında Trump'ın barış görüşmelerine katılmaya açık olduğunu ancak görüşmelerde her iki liderin ve tarafların masaya birlikte oturmasını istediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt şu ifadelerle yanıt verdi:Konuşmasının devamında Leavitt, Rus askeri havaalanlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına değindi.Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu terör saldırılarını değerlendirirken “Başkan'ın tepkisi bu çatışmanın sona ermesi gerektiği yönünde.” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenlediğini duyurmuş, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtilmiş, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/disisleri-bakani-fidan-rusya-ve-ukraynanin-sonuc-odakli-yaklasimlari-memnuniyet-vericidir-1096739646.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, beyaz saray, karoline leavitt, vladimir putin, görüşme