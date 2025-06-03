https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bati-medyasi-ukraynanin-rus-hava-uslerine-saldiriyi-degerlendirdi-rus-ordusunu-durdurmaz-1096750539.html

Batı medyası Ukrayna’nın Rus hava üslerine saldırıyı değerlendirdi: ‘Rus ordusunu durdurmaz’

Batı medyası Ukrayna’nın Rus hava üslerine saldırıyı değerlendirdi: ‘Rus ordusunu durdurmaz’

Sputnik Türkiye

ABD’li yetkililerin, Ukrayna ordusunun Rusya’daki hava üslerine düzenlediği saldırının ardından Rus ordusu tarafından “büyük misilleme” beklediği belirtildi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T10:51+0300

2025-06-03T10:51+0300

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The New York Times gazetesi, Kiev rejiminin Rusya’daki hava üslerine FPV dronlarla düzenlediği saldırının Rus ordusunun Ukrayna’daki ilerleyişini engellemeyeceğini yazdı.Yazıda, bir saldırının Rusya'yı operasyonlarını azaltmaya zorlamayacağı kaydedildi.Ayrıca ABD’li yetkililer, gazeteye açıklamalarında, Ukrayna’nın bu saldırılarına Rus ordusu tarafından “büyük misilleme” beklediklerini dile getirdi.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtülmüştü. Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/abdli-diplomattan-nato-uyarisi-rusyayla-kalici-catisma-hedefliyor-1096750171.html

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