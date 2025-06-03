https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tibbi-rapor-sizdirildi-imane-khelifin-biyolojik-olarak-erkek-oldugu-aciklandi-1096742465.html

Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı

Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında tartışmalı bir tıbbi rapor kamuoyuna... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T01:00+0300

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dünya

imane khelif

boks

türkiye boks federasyonu

kick boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya ağır sıklet boks şampiyonu

fransa boks federasyonu

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Sızdırılan tıbbi rapora göre, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu ortaya çıktı.Paris 2024'te altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023 Dünya Şampiyonası'nda yapılan test sonuçları sızdırıldı. Raporda Khelif'in Kromozom analizinin (karyotip) XY (erkek) çıktığı ifade edildi. Amerikan Patologlar Koleji tarafından akredite edilmiş testin, ISO sertifikalı bir laboratuvarda gerçekleştirildiği belirtildi. Dünya Boks Federasyonu ise Khelif’in kadın kategorisinde yeniden yarışabilmesi için yeniden PCR yöntemiyle cinsiyet testi yaptırması gerektiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dunya-boks-federasyonu-cinsiyet-testini-zorunlu-kildi-cezayirli-imane-khelif-organizasyondan-men-1096672161.html

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