https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tibbi-rapor-sizdirildi-imane-khelifin-biyolojik-olarak-erkek-oldugu-aciklandi-1096742465.html
Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı
Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında tartışmalı bir tıbbi rapor kamuoyuna... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T01:00+0300
2025-06-03T01:00+0300
2025-06-03T01:00+0300
dünya
imane khelif
boks
türkiye boks federasyonu
kick boks
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya ağır sıklet boks şampiyonu
fransa boks federasyonu
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Sızdırılan tıbbi rapora göre, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu ortaya çıktı.Paris 2024'te altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023 Dünya Şampiyonası'nda yapılan test sonuçları sızdırıldı. Raporda Khelif'in Kromozom analizinin (karyotip) XY (erkek) çıktığı ifade edildi. Amerikan Patologlar Koleji tarafından akredite edilmiş testin, ISO sertifikalı bir laboratuvarda gerçekleştirildiği belirtildi. Dünya Boks Federasyonu ise Khelif’in kadın kategorisinde yeniden yarışabilmesi için yeniden PCR yöntemiyle cinsiyet testi yaptırması gerektiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dunya-boks-federasyonu-cinsiyet-testini-zorunlu-kildi-cezayirli-imane-khelif-organizasyondan-men-1096672161.html
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imane khelif , boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, fransa boks federasyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
imane khelif , boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, fransa boks federasyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı
Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında tartışmalı bir tıbbi rapor kamuoyuna sızdırıldı. 2023 Dünya Şampiyonası sırasında Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde yapılan cinsiyet testinin sonuçları, Khelif’in biyolojik olarak erkek kromozom yapısına (XY) sahip olduğunu gösterdi.
Sızdırılan tıbbi rapora göre, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu ortaya çıktı.
Paris 2024'te altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023 Dünya Şampiyonası'nda yapılan test sonuçları sızdırıldı. Raporda Khelif'in Kromozom analizinin (karyotip) XY (erkek) çıktığı ifade edildi.
Amerikan Patologlar Koleji tarafından akredite edilmiş testin, ISO sertifikalı bir laboratuvarda gerçekleştirildiği belirtildi. Dünya Boks Federasyonu ise Khelif’in kadın kategorisinde yeniden yarışabilmesi için yeniden PCR yöntemiyle cinsiyet testi yaptırması gerektiğini duyurmuştu.