Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:10
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tibbi-rapor-sizdirildi-imane-khelifin-biyolojik-olarak-erkek-oldugu-aciklandi-1096742465.html
Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı
Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında tartışmalı bir tıbbi rapor kamuoyuna... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T01:00+0300
2025-06-03T01:00+0300
dünya
imane khelif
boks
türkiye boks federasyonu
kick boks
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya ağır sıklet boks şampiyonu
fransa boks federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096671990_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_507f8b6b4cef3cd8ff489628ad92a610.jpg
Sızdırılan tıbbi rapora göre, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu ortaya çıktı.Paris 2024'te altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023 Dünya Şampiyonası'nda yapılan test sonuçları sızdırıldı. Raporda Khelif'in Kromozom analizinin (karyotip) XY (erkek) çıktığı ifade edildi. Amerikan Patologlar Koleji tarafından akredite edilmiş testin, ISO sertifikalı bir laboratuvarda gerçekleştirildiği belirtildi. Dünya Boks Federasyonu ise Khelif’in kadın kategorisinde yeniden yarışabilmesi için yeniden PCR yöntemiyle cinsiyet testi yaptırması gerektiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dunya-boks-federasyonu-cinsiyet-testini-zorunlu-kildi-cezayirli-imane-khelif-organizasyondan-men-1096672161.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096671990_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_296a179d7d1e7630976d12f44f2da3c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
imane khelif , boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, fransa boks federasyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
imane khelif , boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, fransa boks federasyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)

Tıbbi rapor sızdırıldı: Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu açıklandı

01:00 03.06.2025
© AAImane Khelif
Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
Abone ol
Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında tartışmalı bir tıbbi rapor kamuoyuna sızdırıldı. 2023 Dünya Şampiyonası sırasında Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde yapılan cinsiyet testinin sonuçları, Khelif’in biyolojik olarak erkek kromozom yapısına (XY) sahip olduğunu gösterdi.
Sızdırılan tıbbi rapora göre, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Imane Khelif’in biyolojik olarak erkek olduğu ortaya çıktı.
Paris 2024'te altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023 Dünya Şampiyonası'nda yapılan test sonuçları sızdırıldı. Raporda Khelif'in Kromozom analizinin (karyotip) XY (erkek) çıktığı ifade edildi.
Amerikan Patologlar Koleji tarafından akredite edilmiş testin, ISO sertifikalı bir laboratuvarda gerçekleştirildiği belirtildi. Dünya Boks Federasyonu ise Khelif’in kadın kategorisinde yeniden yarışabilmesi için yeniden PCR yöntemiyle cinsiyet testi yaptırması gerektiğini duyurmuştu.
Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
SPOR
Dünya Boks Federasyonu cinsiyet testini zorunlu kıldı: Cezayirli Imane Khelif organizasyondan men edildi
30 Mayıs, 23:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала