https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dunya-boks-federasyonu-cinsiyet-testini-zorunlu-kildi-cezayirli-imane-khelif-organizasyondan-men-1096672161.html
Dünya Boks Federasyonu cinsiyet testini zorunlu kıldı: Cezayirli Imane Khelif organizasyondan men edildi
Dünya Boks Federasyonu cinsiyet testini zorunlu kıldı: Cezayirli Imane Khelif organizasyondan men edildi
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Dünya Boks Federasyonu (2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boksu yönetecek olan kurum), yaptığı açıklamada, erkek ve kadın sporcuların müsabakalara katılım... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T23:21+0300
2025-05-30T23:21+0300
2025-05-30T23:21+0300
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Imane Khelif, Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen veya onaylanan herhangi bir kadın müsabakasına katılmak isterse cinsiyet testine tabi tutulacak.Geçen yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg kategorisinde altın madalya kazanan Khelif, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası'ndan cinsiyet uygunluk şartlarını sağlamadığı iddiasıyla diskalifiye edilmişti. Ancak Olimpiyatlar'da yarışmasına izin verilmişti.Dünya Boks Federasyonu, bugün yaptığı açıklamada, erkek ve kadın sporcuların müsabakalara katılım uygunluğunu belirlemek için zorunlu cinsiyet testi getirdiğini duyurdu. Federasyon, Cezayir Boks Federasyonu'na bir mektup göndererek, Khelif testi geçene kadar Eindhoven Box Cup veya kendi yetkisi altındaki hiçbir kadın etkinliğine katılamayacağını bildirdi.Dünya Boks, bu kuralları, 'tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar arasında adil bir rekabet ortamı yaratmak' amacıyla cinsiyet, yaş ve kilo politikasının bir parçası olarak uygulamaya koyduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cezayirli-boksor-kadin-olarak-dogdu-kadin-olarak-boks-yapti-1086456575.html
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boks, türkiye boks federasyonu, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, fransa boks federasyonu, kick boks, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
boks, türkiye boks federasyonu, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, fransa boks federasyonu, kick boks, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
Dünya Boks Federasyonu cinsiyet testini zorunlu kıldı: Cezayirli Imane Khelif organizasyondan men edildi
Dünya Boks Federasyonu (2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boksu yönetecek olan kurum), yaptığı açıklamada, erkek ve kadın sporcuların müsabakalara katılım uygunluğunu belirlemek için zorunlu cinsiyet testi getirdiğini duyurdu. Federasyon, Cezayir Boks Federasyonu'na Khelif testi geçene kadar hiçbir kadın etkinliğine katılamayacağını bildirdi.
Imane Khelif, Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen veya onaylanan herhangi bir kadın müsabakasına katılmak isterse cinsiyet testine tabi tutulacak.
Geçen yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg kategorisinde altın madalya kazanan Khelif, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası'ndan cinsiyet uygunluk şartlarını sağlamadığı iddiasıyla diskalifiye edilmişti. Ancak Olimpiyatlar'da yarışmasına izin verilmişti.
Dünya Boks Federasyonu, bugün yaptığı açıklamada, erkek ve kadın sporcuların müsabakalara katılım uygunluğunu belirlemek için zorunlu cinsiyet testi getirdiğini duyurdu. Federasyon, Cezayir Boks Federasyonu'na bir mektup göndererek, Khelif testi geçene kadar Eindhoven Box Cup veya kendi yetkisi altındaki hiçbir kadın etkinliğine katılamayacağını bildirdi.
Dünya Boks, bu kuralları, 'tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar arasında adil bir rekabet ortamı yaratmak' amacıyla cinsiyet, yaş ve kilo politikasının bir parçası olarak uygulamaya koyduğunu açıkladı.