https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tbmm-baskanlik-secimi-yarin-gerceklesecek-5-aday-mecliste-yarisacak-1096712581.html
TBMM Başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek: 5 aday Meclis'te yarışacak
TBMM Başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek: 5 aday Meclis'te yarışacak
Sputnik Türkiye
28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Başkanlık seçimi yarın yapılacak. Numan Kurtulmuş, Uğur Bayraktutan dahil 5 aday gizli oyla yarışacak. Seçim detayları ve adaylar.
2025-06-02T11:12+0300
2025-06-02T11:12+0300
2025-06-02T11:19+0300
poli̇ti̇ka
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
i̇stanbul
mustafa cihan paçacı
numan kurtulmuş
i̇smet sezgin
tbmm
ak parti
seçim
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik bir seçim yarın yapılacak. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre için TBMM Başkanlık seçimi, beş farklı partiden adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.TBMM başkanlık seçimi adayları belli olduSiyasi partiler, TBMM Başkanlık seçimi için adaylarını resmen açıkladı:Seçim süreci nasıl i̇şleyecek?TBMM Başkanlık seçimi, belirli kurallara göre yapılacak:İlk İki Oylama: Üye tam sayısının üçte ikisi (400 milletvekilinin 267'si) gerekli Üçüncü Oylama: Üye tam sayısının salt çoğunluğu (201 milletvekili) yeterli Dördüncü Oylama: Üçüncü oylamada sonuç çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında yapılacakSeçim sürecinin tamamı gizli oyla gerçekleştirilecek. Dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili TBMM Başkanı seçilecek.TBMM başkanlık tarihinde önemli bilgilerTürkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bugüne kadar toplam 30 milletvekili başkanlık görevi üstlendi. Eğer Numan Kurtulmuş dışında bir isim seçilirse, bu kişi 31. TBMM Başkanı unvanını alacak.En uzun görev yapan başkanTBMM tarihinde en uzun süre görev yapan başkan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935 yılında seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz olarak yeniden seçilerek toplam 11 yıl görev yaptı.En kısa görev süresiTBMM Başkanlığında en kısa görev süresi ise İsmet Sezgin'e ait. Sezgin, sadece 2 ay 1 hafta görev yapabildi.İstatistiksel veriler: İstanbul öne çıkıyorTBMM Başkanlık tarihinde en fazla başkan çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan beş milletvekili bu görevi üstlendi:Cumhuriyet tarihindeki i̇lk başkanTBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Atatürk'ten bu yana görev yapan 30 başkan, Türk demokrasisinin önemli figürleri olarak tarihe geçti.Yarınki seçim sonuçları, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre'nin siyasi dengeleri açısından da kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-kabine-toplantisi-bugun-gerceklesecek-neler-konusulacak-saat-1096711366.html
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tbmm başkanlık seçimi, numan kurtulmuş, uğur bayraktutan, meclis başkanı seçimi, 28. yasama dönemi, gizli oylama, tbmm seçimi 2025, meclis başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi, osman cengiz çandar, mustafa cihan paçacı, mehmet karaman
tbmm başkanlık seçimi, numan kurtulmuş, uğur bayraktutan, meclis başkanı seçimi, 28. yasama dönemi, gizli oylama, tbmm seçimi 2025, meclis başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi, osman cengiz çandar, mustafa cihan paçacı, mehmet karaman
TBMM Başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek: 5 aday Meclis'te yarışacak
11:12 02.06.2025 (güncellendi: 11:19 02.06.2025)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yarın, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi yapılacak. AK Parti'den Numan Kurtulmuş, CHP'den Uğur Bayraktutan dahil 5 adayın katılacağı seçim gizli oyla gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üçte iki çoğunluk, üçüncü oylamada salt çoğunluk aranacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik bir seçim yarın yapılacak. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre için TBMM Başkanlık seçimi, beş farklı partiden adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.
TBMM başkanlık seçimi adayları belli oldu
Siyasi partiler, TBMM Başkanlık seçimi için adaylarını resmen açıkladı:
AK Parti:
Mevcut TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş
CHP:
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
DEM Parti:
Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar
İyi Parti:
İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı
Yeni Yol Partisi:
Samsun Milletvekili Mehmet Karaman
Seçim süreci nasıl i̇şleyecek?
TBMM Başkanlık seçimi, belirli kurallara göre yapılacak:
İlk İki Oylama: Üye tam sayısının üçte ikisi (400 milletvekilinin 267'si) gerekli Üçüncü Oylama: Üye tam sayısının salt çoğunluğu (201 milletvekili) yeterli Dördüncü Oylama: Üçüncü oylamada sonuç çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında yapılacak
Seçim sürecinin tamamı gizli oyla gerçekleştirilecek. Dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili TBMM Başkanı seçilecek.
TBMM başkanlık tarihinde önemli bilgiler
Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarihinde bugüne kadar toplam 30 milletvekili başkanlık görevi üstlendi. Eğer Numan Kurtulmuş
dışında bir isim seçilirse, bu kişi 31. TBMM Başkanı unvanını alacak.
En uzun görev yapan başkan
TBMM tarihinde en uzun süre görev yapan başkan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935 yılında seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz olarak yeniden seçilerek toplam 11 yıl görev yaptı.
TBMM Başkanlığında en kısa görev süresi ise İsmet Sezgin'e
ait. Sezgin, sadece 2 ay 1 hafta görev yapabildi.
İstatistiksel veriler: İstanbul öne çıkıyor
TBMM Başkanlık tarihinde en fazla başkan çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul
olan beş milletvekili bu görevi üstlendi:
Numan Kurtulmuş (mevcut başkan)
Cumhuriyet tarihindeki i̇lk başkan
TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü
. Atatürk'ten bu yana görev yapan 30 başkan, Türk demokrasisinin önemli figürleri olarak tarihe geçti.
Yarınki seçim sonuçları, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre'nin siyasi dengeleri açısından da kritik önem taşıyor.