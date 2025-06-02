https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tbmm-baskanlik-secimi-yarin-gerceklesecek-5-aday-mecliste-yarisacak-1096712581.html

TBMM Başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek: 5 aday Meclis'te yarışacak

TBMM Başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek: 5 aday Meclis'te yarışacak

Sputnik Türkiye

28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Başkanlık seçimi yarın yapılacak. Numan Kurtulmuş, Uğur Bayraktutan dahil 5 aday gizli oyla yarışacak. Seçim detayları ve adaylar.

2025-06-02T11:12+0300

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poli̇ti̇ka

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

i̇stanbul

mustafa cihan paçacı

numan kurtulmuş

i̇smet sezgin

tbmm

ak parti

seçim

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik bir seçim yarın yapılacak. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre için TBMM Başkanlık seçimi, beş farklı partiden adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.TBMM başkanlık seçimi adayları belli olduSiyasi partiler, TBMM Başkanlık seçimi için adaylarını resmen açıkladı:Seçim süreci nasıl i̇şleyecek?TBMM Başkanlık seçimi, belirli kurallara göre yapılacak:İlk İki Oylama: Üye tam sayısının üçte ikisi (400 milletvekilinin 267'si) gerekli Üçüncü Oylama: Üye tam sayısının salt çoğunluğu (201 milletvekili) yeterli Dördüncü Oylama: Üçüncü oylamada sonuç çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında yapılacakSeçim sürecinin tamamı gizli oyla gerçekleştirilecek. Dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili TBMM Başkanı seçilecek.TBMM başkanlık tarihinde önemli bilgilerTürkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bugüne kadar toplam 30 milletvekili başkanlık görevi üstlendi. Eğer Numan Kurtulmuş dışında bir isim seçilirse, bu kişi 31. TBMM Başkanı unvanını alacak.En uzun görev yapan başkanTBMM tarihinde en uzun süre görev yapan başkan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935 yılında seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz olarak yeniden seçilerek toplam 11 yıl görev yaptı.En kısa görev süresiTBMM Başkanlığında en kısa görev süresi ise İsmet Sezgin'e ait. Sezgin, sadece 2 ay 1 hafta görev yapabildi.İstatistiksel veriler: İstanbul öne çıkıyorTBMM Başkanlık tarihinde en fazla başkan çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan beş milletvekili bu görevi üstlendi:Cumhuriyet tarihindeki i̇lk başkanTBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Atatürk'ten bu yana görev yapan 30 başkan, Türk demokrasisinin önemli figürleri olarak tarihe geçti.Yarınki seçim sonuçları, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre'nin siyasi dengeleri açısından da kritik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-kabine-toplantisi-bugun-gerceklesecek-neler-konusulacak-saat-1096711366.html

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