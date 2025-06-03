Süper Lig'den düşen takımın hocası veda etti: 'Birlikte çok özel anlar yaşadık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Finans elitlerinin ekonomik darboğazdan çıkma yöntemi savaşlardır’
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni faylar mı oluştu? Jeoloji Mühendisi Perinçek anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Suriye planı: Irak modeli gündemde mi?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/super-ligden-dusen-takimin-hocasi-veda-etti-birlikte-cok-ozel-anlar-yasadik-1096771193.html
Süper Lig'den düşen takımın hocası veda etti: 'Birlikte çok özel anlar yaşadık'
Süper Lig'den düşen takımın hocası veda etti: 'Birlikte çok özel anlar yaşadık'
Sputnik Türkiye
Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımlayarak kulübe teşekkür etti. Çalımbay... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T19:14+0300
2025-06-03T19:15+0300
spor
rıza çalımbay
sivasspor
istifa
veda
veda konuşması
veda mektubu
veda mesajı
veda maçı
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/02/1043329748_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c42d9b2335c41532b680ef020dfa26c9.jpg
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kulübe veda etti.Deneyimli teknik adam, zor bir dönemde yeniden göreve geldiğini ancak hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığını belirtti. Çalımbay, görev süresi boyunca Türkiye Kupası zaferi ve Avrupa kupalarındaki başarıları hatırlatarak, Sivasspor’un her zaman kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi.'En içten dileklerimi sunuyorum'Süper Lig'den düşen Sivasspor'a teşekkür eden Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/teknik-direktor-riza-calimbay-memleketine-dondu-yeni-takimindan-ilk-aciklama-1094225674.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/02/1043329748_224:0:973:562_1920x0_80_0_0_8ebe8b827f177889de9b1098375dd837.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rıza çalımbay, sivasspor, istifa, veda, veda konuşması, veda mektubu, veda mesajı, veda maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
rıza çalımbay, sivasspor, istifa, veda, veda konuşması, veda mektubu, veda mesajı, veda maçı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Süper Lig'den düşen takımın hocası veda etti: 'Birlikte çok özel anlar yaşadık'

19:14 03.06.2025 (güncellendi: 19:15 03.06.2025)
© AARıza Çalımbay
Rıza Çalımbay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
Abone ol
Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımlayarak kulübe teşekkür etti. Çalımbay, görev süresi boyunca Türkiye Kupası zaferi ve Avrupa kupalarındaki başarıları hatırlatarak, Sivasspor’un kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kulübe veda etti.
Deneyimli teknik adam, zor bir dönemde yeniden göreve geldiğini ancak hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığını belirtti. Çalımbay, görev süresi boyunca Türkiye Kupası zaferi ve Avrupa kupalarındaki başarıları hatırlatarak, Sivasspor’un her zaman kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

'En içten dileklerimi sunuyorum'

Süper Lig'den düşen Sivasspor'a teşekkür eden Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı:
Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur. Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur. Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir. Sivasspor'a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sivasspor'un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum. Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır. Sivasspor'un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum.
Rıza Çalımbay - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
SPOR
Teknik direktör Rıza Çalımbay memleketine döndü: Yeni takımından ilk açıklama
5 Mart, 17:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала