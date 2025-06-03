Esir değişimi, üç günlük ateşkes ya da çocuklarıyla ailelerin yeniden bir araya getirilmesi gibi unsurları içeren barışçıl çözüm mutabakatı, Rusya açısından önemli bir adım. Bu şekilde Moskova topu Ukrayna tarafına atmış oldu: Ya Kiev bu şartları kabul eder ve çözüm yolunu açar ya da Zelenskiy, iktidarda kalmak için ırk temelli bir savaştan beslenen Netanyahu’nun yolunu izler.

Zelenskiy’in saldırgan tutumu, çatışmayı sürdürme arzusunu açıkça gösteriyor. Bu tutumunu bazı Avrupa ülkelerinin desteğine ve çeşitli aldatıcı taktiklere dayandırıyor. Bu konuya yakın zamanda Donald Trump da dikkat çekmişti.

Rusya kendini oldukça sakin ve güvende hissediyor çünkü Ukrayna’daki özel harekatının hedeflerinin büyük çoğunluğuna ulaşmış durumda. Bu nedenle Moskova, Zelenskiy’in herhangi bir başarı elde etme girişimlerini engelleyerek barışı kendi koşullarıyla tesis etmeye çalışmaktadır.

Başkan Trump da bu gerçeklerin farkında ve Zelenskiy’e, yürüttüğü çatışmanın anlamsız olduğunu, ABD’nin bu çatışmayı artık finanse edemeyeceğini ve bu çatışmanın küresel bir savaşı tetikleme riski taşıdığını açıkça ifade etmişti.