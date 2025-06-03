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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/stratejik-iliskiler-uzmani-el-rez-zelenskiynin-saldirgan-tutumu-catismayi-surdurme-arzusunu-acikca-1096743108.html
Stratejik ilişkiler uzmanı El-Rez: Zelenskiy’nin saldırgan tutumu, çatışmayı sürdürme arzusunu açıkça gösteriyor
Stratejik ilişkiler uzmanı El-Rez: Zelenskiy’nin saldırgan tutumu, çatışmayı sürdürme arzusunu açıkça gösteriyor
Sputnik Türkiye
Stratejik ilişkiler uzmanı Muhammad Said El-Rez, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen ikinci müzakere turunu değerlendirdi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Stratejik ilişkiler uzmanı Muhammad Said El-Rez, Sputnik Arabic yayınında İstanbul’da gerçekleşen ikinci müzakere turunu değerlendirdi.Uzman Muhammad Said El-Rez, kouşmasında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-bm-genel-sekreter-yardimcisi-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1096742992.html
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rusya, moskova, ukrayna, i̇stanbul

Stratejik ilişkiler uzmanı El-Rez: Zelenskiy’nin saldırgan tutumu, çatışmayı sürdürme arzusunu açıkça gösteriyor

02:10 03.06.2025
© SputnikRusya ve Ukrayna heyetlerinin bu seferki adresi Çırağan Sarayı oldu
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bu seferki adresi Çırağan Sarayı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Stratejik ilişkiler uzmanı Muhammad Said El-Rez, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen ikinci müzakere turunu değerlendirdi.
Stratejik ilişkiler uzmanı Muhammad Said El-Rez, Sputnik Arabic yayınında İstanbul’da gerçekleşen ikinci müzakere turunu değerlendirdi.
Uzman Muhammad Said El-Rez, kouşmasında şunları söyledi:
Esir değişimi, üç günlük ateşkes ya da çocuklarıyla ailelerin yeniden bir araya getirilmesi gibi unsurları içeren barışçıl çözüm mutabakatı, Rusya açısından önemli bir adım. Bu şekilde Moskova topu Ukrayna tarafına atmış oldu: Ya Kiev bu şartları kabul eder ve çözüm yolunu açar ya da Zelenskiy, iktidarda kalmak için ırk temelli bir savaştan beslenen Netanyahu’nun yolunu izler.
Zelenskiy’in saldırgan tutumu, çatışmayı sürdürme arzusunu açıkça gösteriyor. Bu tutumunu bazı Avrupa ülkelerinin desteğine ve çeşitli aldatıcı taktiklere dayandırıyor. Bu konuya yakın zamanda Donald Trump da dikkat çekmişti.
Rusya kendini oldukça sakin ve güvende hissediyor çünkü Ukrayna’daki özel harekatının hedeflerinin büyük çoğunluğuna ulaşmış durumda. Bu nedenle Moskova, Zelenskiy’in herhangi bir başarı elde etme girişimlerini engelleyerek barışı kendi koşullarıyla tesis etmeye çalışmaktadır.
Başkan Trump da bu gerçeklerin farkında ve Zelenskiy’e, yürüttüğü çatışmanın anlamsız olduğunu, ABD’nin bu çatışmayı artık finanse edemeyeceğini ve bu çatışmanın küresel bir savaşı tetikleme riski taşıdığını açıkça ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Ukrayna'daki durumu görüştü
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