https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-bm-genel-sekreter-yardimcisi-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1096742992.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Fletcher ile görüştü. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T01:37+0300

2025-06-03T01:37+0300

2025-06-03T01:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Fletcher ile Ukrayna etrafındaki durumu, Birleşmiş Milletler’in insani çabalarının siyaset dışı tutulmasına vurgu yaparak Ukrayna'daki durumu görüştüğünü açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Görüşme sırasında, Ortadoğu bölgesi de dahil olmak üzere Filistin-İsrail çatışma bölgesi, Suriye ve Lübnan gibi en kritik kriz durumlarına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle, Ukrayna’daki çatışma etrafındaki sorunlara ve BM’nin insani çabalarının siyaset dışı tutulmasına özel önem verildi.” İfadelerine yer verildi. Bakanlık, diplomatların ayrıca BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin işleyişi ve örgütün insani müdahale sistemine dair konulara da değindiğini ekledi.Bakanlık açıklamasında, “Çabaların optimize edilmesinin, uluslararası insancıl hukukun norm ve ilkelerine uygun hale getirilmesinin ve operasyonlara uygun mali desteğin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Buna ek olarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in başkanlığında kapsamlı istişareler de gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Yemen, Sudan, Afganistan ve Myanmar’a yardım sağlanmasına yönelik görevler ele alındı.” ifadelerine yer verildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Thomas Fletcher’ın Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bakanı Aleksandr Kurenkov tarafından da ayrıca kabul edildiği bildirildi.

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rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna