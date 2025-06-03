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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-bm-genel-sekreter-yardimcisi-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu-1096742992.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Fletcher ile görüştü. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T01:37+0300
2025-06-03T01:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Fletcher ile Ukrayna etrafındaki durumu, Birleşmiş Milletler’in insani çabalarının siyaset dışı tutulmasına vurgu yaparak Ukrayna'daki durumu görüştüğünü açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Görüşme sırasında, Ortadoğu bölgesi de dahil olmak üzere Filistin-İsrail çatışma bölgesi, Suriye ve Lübnan gibi en kritik kriz durumlarına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle, Ukrayna’daki çatışma etrafındaki sorunlara ve BM’nin insani çabalarının siyaset dışı tutulmasına özel önem verildi.” İfadelerine yer verildi. Bakanlık, diplomatların ayrıca BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin işleyişi ve örgütün insani müdahale sistemine dair konulara da değindiğini ekledi.Bakanlık açıklamasında, “Çabaların optimize edilmesinin, uluslararası insancıl hukukun norm ve ilkelerine uygun hale getirilmesinin ve operasyonlara uygun mali desteğin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Buna ek olarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in başkanlığında kapsamlı istişareler de gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Yemen, Sudan, Afganistan ve Myanmar’a yardım sağlanmasına yönelik görevler ele alındı.” ifadelerine yer verildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Thomas Fletcher’ın Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bakanı Aleksandr Kurenkov tarafından da ayrıca kabul edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/iranli-uzman-rusya-ukrayna-krizine-temelli-bir-cozum-bulmada-kararli-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1096742126.html
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rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

01:37 03.06.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Fletcher ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Fletcher ile Ukrayna etrafındaki durumu, Birleşmiş Milletler’in insani çabalarının siyaset dışı tutulmasına vurgu yaparak Ukrayna'daki durumu görüştüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Görüşme sırasında, Ortadoğu bölgesi de dahil olmak üzere Filistin-İsrail çatışma bölgesi, Suriye ve Lübnan gibi en kritik kriz durumlarına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle, Ukrayna’daki çatışma etrafındaki sorunlara ve BM’nin insani çabalarının siyaset dışı tutulmasına özel önem verildi.” İfadelerine yer verildi. Bakanlık, diplomatların ayrıca BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin işleyişi ve örgütün insani müdahale sistemine dair konulara da değindiğini ekledi.
Bakanlık açıklamasında, “Çabaların optimize edilmesinin, uluslararası insancıl hukukun norm ve ilkelerine uygun hale getirilmesinin ve operasyonlara uygun mali desteğin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Buna ek olarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in başkanlığında kapsamlı istişareler de gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Yemen, Sudan, Afganistan ve Myanmar’a yardım sağlanmasına yönelik görevler ele alındı.” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, Thomas Fletcher’ın Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bakanı Aleksandr Kurenkov tarafından da ayrıca kabul edildiği bildirildi.
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi
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