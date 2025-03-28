Bakan Kacır 9.3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını duyurdu: Hangi il ne kadar yatırım alacak?
17:19 28.03.2025 (güncellendi: 17:31 28.03.2025)
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıMehmet Fatih Kacır
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 15 şehirde gerçekleştirilecek 9.3 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayi yatırımıyla 20 binden fazla istihdam sağlanacağını ve cari dengeye yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacağını açıkladı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından 15 şehirde toplam 9.3 milyar dolarlık sanayi yatırımının detaylarını paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ''Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a 15 şehrimizde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları Türkiye’ye güç katacak. Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayiinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9.3 milyar dolar yatırımla, 20 bin’den fazla istihdam sağlanacak, Cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak'' dedi.
Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a kadar yatırım
Edirne – Teknik Alüminyum – 480 milyon dolar (alüminyum yassı mamul üretimi)
Kırklareli – Alfa Solar – 390 milyon dolar (entegre güneş hücresi üretim tesisi)
İstanbul – Havelsan – 143 milyon dolar (savunma ve simülasyon sistemleri üretimi)
Bilecik – CCE Metal – 168 milyon dolar (özel alaşımlı alüminyum formları üretimi)
Bursa – Tofaş – 468 milyon dolar (yeni nesil ticari araç üretimi)
Balıkesir – Karesi – 1.4 milyar dolar (saf tereftalik asit (PTA) üretimi)
Ankara – Aselsan – 616 milyon dolar (savunma ve radar sistemleri üretimi)
Ankara – Proturk – 448 milyon dolar (plazma fraksiyonasyon tesisi)
Ankara/Kırıkkale – MKE – 818 milyon dolar (silindirik barut ve mühimmat üretimi)
Ankara/Kırıkkale – Roketsan – 407 milyon dolar (savunma sistemleri üretimi)
Düzce – Schmid Pekintaş – 683 milyon dolar (entegre güneş hücresi üretim tesisi)
Adana – Astronergy – 584 milyon dolar (entegre güneş hücresi üretim tesisi)
Antalya – CW Solar Cell – 520 milyon dolar (entegre güneş hücresi üretim tesisi)
Samsun – Chery – 1 milyar dolar (yeni nesil araç üretimi ve tedarik sanayi kampüsü)
Samsun/Mardin – Eti Bakır – 498 milyon dolar (katot bakır, kobalt metal, çinko metal ve pelet demir üretimi)
Sivas – Elin – 387 milyon dolar (entegre güneş hücresi üretim tesisi)
Kayseri – Tomtaş – 292 milyon dolar (eğitim ve hafif taarruz uçağı üretimi)