https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakan-kacir-93-milyar-dolarlik-yatirimin-detaylarini-duyurdu-hangi-il-ne-kadar-yatirim-alacak-1094959312.html

Bakan Kacır 9.3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını duyurdu: Hangi il ne kadar yatırım alacak?

Bakan Kacır 9.3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını duyurdu: Hangi il ne kadar yatırım alacak?

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 15 şehirde gerçekleştirilecek 9.3 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayi yatırımıyla 20 binden fazla... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T17:19+0300

2025-03-28T17:19+0300

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türki̇ye

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sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

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yatırım alanı

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katar yatırım otoritesi

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından 15 şehirde toplam 9.3 milyar dolarlık sanayi yatırımının detaylarını paylaştı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ''Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a 15 şehrimizde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları Türkiye’ye güç katacak. Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayiinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9.3 milyar dolar yatırımla, 20 bin’den fazla istihdam sağlanacak, Cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak'' dedi.Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a kadar yatırım

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/tupras-temettu-ne-zaman-yatacak-hangi-gun-hesaba-gecer-tupras-tuprs-temettu-odemesi-bu-hafta-1094948023.html

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