https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/peskov-istanbulda-muzakerelerde-hemen-bir-ilerleme-kaydedilmesini-beklemek-dogru-olmaz-1096761315.html
Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz
Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz
Sputnik Türkiye
İstanbul'da dün yapılan ikinci tur müzakereleri değerlendiren Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğinin altını... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T13:18+0300
2025-06-03T13:18+0300
2025-06-03T13:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇stanbul
ukrayna
rusya
dmitriy peskov
rusya-ukrayna i̇lişkileri
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemenin doğru olmadığını belirtti. Peskov, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını vurguladı.'Zelenskiy'in açıklaması talihsiz, müzakerelerin ruhuna aykırı'Kremlin Sözcüsü Peskov'un Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle: ▪️Rusya tarafından taviz verilmesi, Ukrayna ile müzakerelerin bir konusudur ve kamuoyu önünde ele alınamaz ▪️Rusya'nın Ukrayna'da çözümle ilgili memorandum taslağının yayınlanmasına ilişkin karar, belgenin Ukrayna tarafıyla görüşülmesinin ardından Medinsky tarafından alındı ▪️Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklama tuhaf ve talihsiz, müzakerelerin ruhuna uygun değil ▪️Moskova'nın Washington'la diyalog kanalları var ve bunları iletişim için kullanmaya devam ediyor ▪️Gerekli görülmesi halinde Putin ile Trump arasında yeni bir temas derhal organize edilebilir ancak henüz böyle bir anlaşma yok ▪️Yakın gelecekte Putin, Trump ve Zelenskiy arasında bir görüşme olasılığı düşük. Bu tür görüşmeler, teknik anlaşmalar sonucunda yapılmalı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-cozum-onerilerine-olumsuz-yaklasimi-uzun-vadeli-baris-arzusuyla-ilgili-supheler-1096751890.html
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i̇stanbul, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, rusya-ukrayna i̇lişkileri, müzakere
i̇stanbul, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, rusya-ukrayna i̇lişkileri, müzakere
Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz
13:18 03.06.2025 (güncellendi: 13:27 03.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da dün yapılan ikinci tur müzakereleri değerlendiren Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemenin doğru olmadığını belirtti.
Peskov, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını vurguladı.
'Zelenskiy'in açıklaması talihsiz, müzakerelerin ruhuna aykırı'
Kremlin Sözcüsü Peskov'un Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle:
▪️Rusya tarafından taviz verilmesi, Ukrayna ile müzakerelerin bir konusudur ve kamuoyu önünde ele alınamaz
▪️Rusya'nın Ukrayna'da çözümle ilgili memorandum taslağının yayınlanmasına ilişkin karar, belgenin Ukrayna tarafıyla görüşülmesinin ardından Medinsky tarafından alındı
▪️Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklama tuhaf ve talihsiz, müzakerelerin ruhuna uygun değil
▪️Moskova'nın Washington'la diyalog kanalları var ve bunları iletişim için kullanmaya devam ediyor
▪️Gerekli görülmesi halinde Putin ile Trump arasında yeni bir temas derhal organize edilebilir ancak henüz böyle bir anlaşma yok
▪️Yakın gelecekte Putin, Trump ve Zelenskiy arasında bir görüşme olasılığı düşük. Bu tür görüşmeler, teknik anlaşmalar sonucunda yapılmalı