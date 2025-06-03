Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz

Türkiye
SON DAKİKA | Bursa'dan kalkan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İki buçuk milyon emekli temmuzda sıfır zam alabilir
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı turizm yükseliyor, Türkiye hazır mı?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Finans elitlerinin ekonomik darboğazdan çıkma yöntemi savaşlardır’
16:06
84 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:28
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Mayıs 2025 enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:10
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/peskov-istanbulda-muzakerelerde-hemen-bir-ilerleme-kaydedilmesini-beklemek-dogru-olmaz-1096761315.html
Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz
Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz
Sputnik Türkiye
İstanbul'da dün yapılan ikinci tur müzakereleri değerlendiren Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğinin altını... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T13:18+0300
2025-06-03T13:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇stanbul
ukrayna
rusya
dmitriy peskov
rusya-ukrayna i̇lişkileri
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemenin doğru olmadığını belirtti. Peskov, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını vurguladı.'Zelenskiy'in açıklaması talihsiz, müzakerelerin ruhuna aykırı'Kremlin Sözcüsü Peskov'un Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle: ▪️Rusya tarafından taviz verilmesi, Ukrayna ile müzakerelerin bir konusudur ve kamuoyu önünde ele alınamaz ▪️Rusya'nın Ukrayna'da çözümle ilgili memorandum taslağının yayınlanmasına ilişkin karar, belgenin Ukrayna tarafıyla görüşülmesinin ardından Medinsky tarafından alındı ▪️Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklama tuhaf ve talihsiz, müzakerelerin ruhuna uygun değil ▪️Moskova'nın Washington'la diyalog kanalları var ve bunları iletişim için kullanmaya devam ediyor ▪️Gerekli görülmesi halinde Putin ile Trump arasında yeni bir temas derhal organize edilebilir ancak henüz böyle bir anlaşma yok ▪️Yakın gelecekte Putin, Trump ve Zelenskiy arasında bir görüşme olasılığı düşük. Bu tür görüşmeler, teknik anlaşmalar sonucunda yapılmalı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-cozum-onerilerine-olumsuz-yaklasimi-uzun-vadeli-baris-arzusuyla-ilgili-supheler-1096751890.html
i̇stanbul
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6bd17522303ff98f453ea8d50a0bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, rusya-ukrayna i̇lişkileri, müzakere
i̇stanbul, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, rusya-ukrayna i̇lişkileri, müzakere

Peskov: İstanbul'daki müzakerelerde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemek doğru olmaz

13:18 03.06.2025 (güncellendi: 13:27 03.06.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da dün yapılan ikinci tur müzakereleri değerlendiren Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemenin doğru olmadığını belirtti.

Peskov, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını vurguladı.

'Zelenskiy'in açıklaması talihsiz, müzakerelerin ruhuna aykırı'

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle:
▪️Rusya tarafından taviz verilmesi, Ukrayna ile müzakerelerin bir konusudur ve kamuoyu önünde ele alınamaz
▪️Rusya'nın Ukrayna'da çözümle ilgili memorandum taslağının yayınlanmasına ilişkin karar, belgenin Ukrayna tarafıyla görüşülmesinin ardından Medinsky tarafından alındı
▪️Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklama tuhaf ve talihsiz, müzakerelerin ruhuna uygun değil
▪️Moskova'nın Washington'la diyalog kanalları var ve bunları iletişim için kullanmaya devam ediyor
▪️Gerekli görülmesi halinde Putin ile Trump arasında yeni bir temas derhal organize edilebilir ancak henüz böyle bir anlaşma yok
▪️Yakın gelecekte Putin, Trump ve Zelenskiy arasında bir görüşme olasılığı düşük. Bu tür görüşmeler, teknik anlaşmalar sonucunda yapılmalı
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
'Ukrayna'nın çözüm önerilerine olumsuz yaklaşımı, uzun vadeli barış arzusuyla ilgili şüpheler doğuruyor'
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала