https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-ve-ukraynanin-istanbuldaki-karar-merkezleri-birbirine-100-metre-mesafedeydi-1096746090.html

Rusya ve Ukrayna’nın İstanbul’daki karar merkezleri birbirine 100 metre mesafedeydi

Rusya ve Ukrayna’nın İstanbul’daki karar merkezleri birbirine 100 metre mesafedeydi

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki karar merkezlerinin birbirlerine 100 metre mesafede, komşu binalarda bulunduğu ortaya çıktı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T08:42+0300

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Sputnik muhabiri, ikinci tur müzakereler için İstanbul’a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yerleştiği binaların birbirlerine 100 metre mesafede olduğuna dikkat çekti.İkinci tur müzakereler sırasında, Rus heyeti Şişli’deki bir otele yerleşirken Ukrayna heyeti de komşu binayı seçti. Ukrayna temsilcilerinin kaldığı binanın bir orduevi olduğu belirtildi.İstanbul’daki görüşmelerRus ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu Pazartesi günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda bir saatten fazla süren toplantıyla sona erdi.Rus müzakere grubunun başkanı Vladimir Medinskiy görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev'in en kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.Hastalar ve ağır yaralıların 'herkese karşı herkes' ilkesine göre takas edileceğini aktaran Medinskiy, 25 altındaki askerlerin de takas edileceğini kaydetmişti. Takasın toplam üst sınırının en az bin kişi olarak belirlenirken taraflar, cenazelerin toplanabilmesi için bazı kesimlerde ateşkes uygulanması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/zelenskiy-hava-uslerine-saldirarak-rusyaya-ustunluk-kazandirdi-1096745518.html

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