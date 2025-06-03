https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-ve-ukrayna-gorusmesini-degerlendiren-perincek-turkiye-kiev-uzerindeki-bati-etkisini-azaltirsa-1096759339.html

Rusya ve Ukrayna görüşmesini değerlendiren Perinçek: Türkiye Kiev üzerindeki Batı etkisini azaltırsa barış imkanı doğar

Rusya ve Ukrayna görüşmesini değerlendiren Perinçek: Türkiye Kiev üzerindeki Batı etkisini azaltırsa barış imkanı doğar

Sputnik Türkiye

Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin dışarıdan güçler tarafından sabote edildiğini belirtti. Perinçek, çocuk kaçırma... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T12:29+0300

2025-06-03T12:29+0300

2025-06-03T12:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

mehmet perinçek

rusya

kiev

ukrayna

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Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında hem esirlerin değişimi hem de ölen insanların bedenlerinin değişimi konusunda varılan anlaşmanın insani açıdan önemli olduğunu belirtti.'Barışa giden yolun dışarıdan güçler tarafından sabote edildiği görülüyor'Ancak Perinçek, barışa giden yolun dışarıdan güçler tarafından sabote edildiğine dikkat çekerek, özellikle İstanbul görüşmelerinin hemen öncesinde yaşanan gelişmelerin barış sürecini olumsuz etkilediğini vurgulayarak şunları katardı:Rusya'nın bu provokasyonlara oldukça ağırbaşlı bir şekilde soğukkanlı bir şekilde yaklaştığını söyleyen Perinçek, "Daha yapıcı bir tavır aldığı görülmektedir. Zaten Rusya daha savaşın başından, bu çatışmanın özel operasyonun başından itibaren sivil nüfusun zarar görmemesi için oldukça büyük bir özen göstermektedir. Zaten Rus ordularının belki de Ukrayna'nın içlerine yavaş ilerlemesinin en önemli sebebi de oradaki sivil nüfusu zarar görmesini engellemektir. Ben kendim de Donbass bölgesine ve diğer bölgelere gittiğimde oradaki yerel halkla da görüşme fırsatını bulmuş ve yerel halkın anlattığı üzere de Neo-nazi güçlerin, azak taburlarının, sivil nüfusu bir kalkan, canlı kalkan olarak kullanırken Rus askerlerinin kendi canları pahasına yavaş ilerlediklerini ve hatta kendilerini tehlikeye atarak canlı kalkanların olarak kullanılan sivil nüfusun zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatmışlardı. Buna benzer başka olaylara da bölgeye gitmiş arkadaşlarımız da ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu türden sabotajların, bu türden barış girişimini engelleme çabalarının üstünü örtmek için Ukrayna tarafının, Kiev tarafının bu çocuk kaçırma olayını ortaya attığı görülmektedir. Bu çocuk kaçırma olayı tamamen bu barış girişimini sabote çabalarının üstünü örtmek içindir. Daha İstanbul görüşmelerinin bir gün öncesinde sivil nüfusa hayatını kaybettiği terör eylemleri bizzat Ukrayna devleti tarafından üstlenilmiştir, kabul etmişlerdir bu saldırıları kendilerinin gerçekleştirdiklerini. Dolayısıyla bunun hemen ertesinde çocuk kaçırma olayı gibi mesnetsiz iddiaları da ortaya atmaları açıktır ki bu sabotaj girişimlerinin üzerine örtme çabasıdır" dedi. ve ekledi:'Barışa giden yol ancak ve ancak savaş kışkırtıcılarının bu sabotaj girişimleri engellenerek olabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-istanbuldaki-istegini-degerlendiren-karan-339-cocuk-listesi-bati-medyasinin-1096754222.html

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