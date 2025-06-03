https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-istanbuldaki-istegini-degerlendiren-karan-339-cocuk-listesi-bati-medyasinin-1096754222.html

Ukrayna'nın İstanbul'daki 'isteğini' değerlendiren Karan: 339 çocuk listesi Batı medyasının manipülasyonunu ifşa etti

Ukrayna'nın İstanbul'daki 'isteğini' değerlendiren Karan: 339 çocuk listesi Batı medyasının manipülasyonunu ifşa etti

Sputnik Türkiye

Tanınmış dış politika uzmanı ve gazeteci Ceyda Karan, Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul görüşmelerinde ortaya çıkan 339 çocuk listesinin, Batı medyasının... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T11:52+0300

2025-06-03T11:52+0300

2025-06-03T11:55+0300

batı

rusya

ukrayna

ceyda karan

vladimir medinskiy

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

ukrayna kri̇zi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102719/45/1027194514_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_3a045aa3b55ad1ec26e813cd067d72d1.jpg

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının kendilerine 339 çocuğun yer aldığı bir liste teslim ettiğini duyurdu.Dış politika uzmanı ve gazeteci Ceyda Karan, bu gelişmeyi değerlendirirken, çocuklar meselesinin son üç yılda nasıl manipüle edildiğine dikkat çekti. Karan, "Çocukların çatışma alanından çıkarılması son üç yılda büyük bir mesele haline getirilmiş, Batı medyasında karalama kampanyasına dönüşmüştü" ifadelerini kullandı.'Batı medyası konuyu 'çocuk kaçırma' olarak sundu'Gazeteci Ceyda Karan, Ukrayna tarafının on binlerce çocuktan söz ederken sadece 339 çocuktan oluşan liste vermesinin meselenin nasıl manipüle edildiğini gösterdiğini vurguladı. Bu durumun, yıllardır sürdürülen propagandanın gerçek boyutlarını ortaya koyduğunu belirtti.Karan, Rusya'nın daha önce çocukların ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin başvuruda bulunabileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Rusya daha önce çocukların ebeveynlerinin veya yaşlarında vasilerinin başvuruda bulunabileceğini de açıklamıştı. Ancak Batı medyasında bu mesele hiç yer almadı, konu 'çocuk kaçırma' olarak sunuldu. Kimse çocukların çatışma alanından çıkarılmasının 'insaniliğinden' bahsetmedi" dedi.ABD'nin Vietnam'da gerçekleştirdiği 1975'teki ünlü 'Bebek Nakil Operasyonu'Karan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Putin'e yönelik çıkardığı kararın da bu manipülasyon kampanyasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Yine hiç kimsenin aklına ABD'nin seneler önce Vietnam savaşı yenilgisine paralel olarak büyük bir faciaya dönüşen Nisan 1975'teki ünlü 'Bebek Nakil Operasyonu' da düşmedi. Şimdi Batı medyası 'kaçırıldığı' iddia edilen on binlerce çocuk yerine 339 çocukluk listeyi nasıl yazacak bilmiyoruz. Ancak bu olay UCM'nin 'evrensel adalet' iddiasını da yerle yeksan etmeye de katkı yapan Batı manipülasyonlarının boyutu hakkında iyi bir fikir verecek" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230727/donbassta-savas-kurbanlari-cocuklar-aniliyor-1074070527.html

batı

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

batı, rusya, ukrayna, ceyda karan, vladimir medinskiy, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)