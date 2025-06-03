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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ukraynanin-istanbuldaki-istegini-degerlendiren-karan-339-cocuk-listesi-bati-medyasinin-1096754222.html
Ukrayna'nın İstanbul'daki 'isteğini' değerlendiren Karan: 339 çocuk listesi Batı medyasının manipülasyonunu ifşa etti
Ukrayna'nın İstanbul'daki 'isteğini' değerlendiren Karan: 339 çocuk listesi Batı medyasının manipülasyonunu ifşa etti
Sputnik Türkiye
Tanınmış dış politika uzmanı ve gazeteci Ceyda Karan, Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul görüşmelerinde ortaya çıkan 339 çocuk listesinin, Batı medyasının... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:52+0300
2025-06-03T11:55+0300
batı
rusya
ukrayna
ceyda karan
vladimir medinskiy
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
ukrayna kri̇zi̇
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Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının kendilerine 339 çocuğun yer aldığı bir liste teslim ettiğini duyurdu.Dış politika uzmanı ve gazeteci Ceyda Karan, bu gelişmeyi değerlendirirken, çocuklar meselesinin son üç yılda nasıl manipüle edildiğine dikkat çekti. Karan, "Çocukların çatışma alanından çıkarılması son üç yılda büyük bir mesele haline getirilmiş, Batı medyasında karalama kampanyasına dönüşmüştü" ifadelerini kullandı.'Batı medyası konuyu 'çocuk kaçırma' olarak sundu'Gazeteci Ceyda Karan, Ukrayna tarafının on binlerce çocuktan söz ederken sadece 339 çocuktan oluşan liste vermesinin meselenin nasıl manipüle edildiğini gösterdiğini vurguladı. Bu durumun, yıllardır sürdürülen propagandanın gerçek boyutlarını ortaya koyduğunu belirtti.Karan, Rusya'nın daha önce çocukların ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin başvuruda bulunabileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Rusya daha önce çocukların ebeveynlerinin veya yaşlarında vasilerinin başvuruda bulunabileceğini de açıklamıştı. Ancak Batı medyasında bu mesele hiç yer almadı, konu 'çocuk kaçırma' olarak sunuldu. Kimse çocukların çatışma alanından çıkarılmasının 'insaniliğinden' bahsetmedi" dedi.ABD'nin Vietnam'da gerçekleştirdiği 1975'teki ünlü 'Bebek Nakil Operasyonu'Karan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Putin'e yönelik çıkardığı kararın da bu manipülasyon kampanyasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Yine hiç kimsenin aklına ABD'nin seneler önce Vietnam savaşı yenilgisine paralel olarak büyük bir faciaya dönüşen Nisan 1975'teki ünlü 'Bebek Nakil Operasyonu' da düşmedi. Şimdi Batı medyası 'kaçırıldığı' iddia edilen on binlerce çocuk yerine 339 çocukluk listeyi nasıl yazacak bilmiyoruz. Ancak bu olay UCM'nin 'evrensel adalet' iddiasını da yerle yeksan etmeye de katkı yapan Batı manipülasyonlarının boyutu hakkında iyi bir fikir verecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230727/donbassta-savas-kurbanlari-cocuklar-aniliyor-1074070527.html
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batı, rusya, ukrayna, ceyda karan, vladimir medinskiy, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
batı, rusya, ukrayna, ceyda karan, vladimir medinskiy, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Ukrayna'nın İstanbul'daki 'isteğini' değerlendiren Karan: 339 çocuk listesi Batı medyasının manipülasyonunu ifşa etti

11:52 03.06.2025 (güncellendi: 11:55 03.06.2025)
© Fotoğraf : Valeriy MelnikovDonbass’ta yıkılan okullardan birinin bodrumuna sığınan bir çocuk.
Donbass’ta yıkılan okullardan birinin bodrumuna sığınan bir çocuk. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Fotoğraf : Valeriy Melnikov
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Gazeteci Ceyda Karan - Sputnik Türkiye
Ceyda Karan
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Tanınmış dış politika uzmanı ve gazeteci Ceyda Karan, Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul görüşmelerinde ortaya çıkan 339 çocuk listesinin, Batı medyasının yıllardır sürdürdüğü manipülasyon kampanyasını gözler önüne serdiğini belirtti. Karan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki kararının da bu manipülasyonun bir parçası olduğunu savundu.
Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının kendilerine 339 çocuğun yer aldığı bir liste teslim ettiğini duyurdu.
Dış politika uzmanı ve gazeteci Ceyda Karan, bu gelişmeyi değerlendirirken, çocuklar meselesinin son üç yılda nasıl manipüle edildiğine dikkat çekti. Karan, "Çocukların çatışma alanından çıkarılması son üç yılda büyük bir mesele haline getirilmiş, Batı medyasında karalama kampanyasına dönüşmüştü" ifadelerini kullandı.

'Batı medyası konuyu 'çocuk kaçırma' olarak sundu'

Gazeteci Ceyda Karan, Ukrayna tarafının on binlerce çocuktan söz ederken sadece 339 çocuktan oluşan liste vermesinin meselenin nasıl manipüle edildiğini gösterdiğini vurguladı. Bu durumun, yıllardır sürdürülen propagandanın gerçek boyutlarını ortaya koyduğunu belirtti.
Karan, Rusya'nın daha önce çocukların ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin başvuruda bulunabileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Rusya daha önce çocukların ebeveynlerinin veya yaşlarında vasilerinin başvuruda bulunabileceğini de açıklamıştı. Ancak Batı medyasında bu mesele hiç yer almadı, konu 'çocuk kaçırma' olarak sunuldu. Kimse çocukların çatışma alanından çıkarılmasının 'insaniliğinden' bahsetmedi" dedi.

ABD'nin Vietnam'da gerçekleştirdiği 1975'teki ünlü 'Bebek Nakil Operasyonu'

Karan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Putin'e yönelik çıkardığı kararın da bu manipülasyon kampanyasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Yine hiç kimsenin aklına ABD'nin seneler önce Vietnam savaşı yenilgisine paralel olarak büyük bir faciaya dönüşen Nisan 1975'teki ünlü 'Bebek Nakil Operasyonu' da düşmedi. Şimdi Batı medyası 'kaçırıldığı' iddia edilen on binlerce çocuk yerine 339 çocukluk listeyi nasıl yazacak bilmiyoruz. Ancak bu olay UCM'nin 'evrensel adalet' iddiasını da yerle yeksan etmeye de katkı yapan Batı manipülasyonlarının boyutu hakkında iyi bir fikir verecek" ifadelerini kullandı.
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