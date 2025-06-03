https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-demiryollarinda-yasanan-patlamalar-teror-1096767258.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki demiryollarında yaşanan patlamalar terör saldırısı

Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki demiryollarında yaşanan patlamalar terör saldırısı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun hafta sonu sınırdaki Rus bölgelerinde gerçekleştirdiği patlamalar Rus makamları tarafından terör saldırısı olarak sınıflandırıldı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T16:12+0300

2025-06-03T16:12+0300

2025-06-03T16:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya soruşturma komitesi

terör saldırısı

demiryolu

patlama

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Rusya Soruşturma Komitesi, hafta sonu Ukrayna sınırındaki Kursk ve Bryansk bölgelerindeki demiryollarında yaşanan patlamaların terör saldırısı kategorisinde yer aldığını vurguladı.Komiteden yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin emriyle hareket eden teröristlerin, yüzlerce sivilin saldırıların hedefi haline gelmesi için her şeyi büyük bir titizlikle planladıkları aşikar" dendi.Soruşturma Komitesi, ilk soruşturma işlemlerinin yapıldığını belirterek, patlamaların terör saldırısı olduğunu gösteren patlayıcı düzenek parçalarının yanı sıra çeşitli maddi delillerin de ele geçirildiğinin altını çizdi.Komite, Rusya İçişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile yürütülen çalışmalar sonucunda bu insanlık dışı suçların organizatör ve faillerinin tespit edilip adalete teslim edileceğini vurguladı. Terör saldırıları sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 113 yaralının tedavileri sürüyor.Bryansk Bölgesi'nin Vıgoniçskiy mevkiinde bir köprü, Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çökmüş, yaşanan faciada 7 kişi hayatını kaybetmiş, çocuklar da dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde de bir köprü, altından geçen yük treninin üzerine çökmüş ve kaza sonucu bir makinist yaralanmıştı.

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kursk, bryansk, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, terör saldırısı, demiryolu, patlama