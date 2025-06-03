https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/iranli-uzman-rusya-ukrayna-krizine-temelli-bir-cozum-bulmada-kararli-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1096742126.html
İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi
İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turunu yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber, Rusya’nın Ukrayna krizine... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T00:02+0300
2025-06-03T00:02+0300
2025-06-03T00:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
barış
müzakere
i̇stanbul
çırağan sarayı
değerlendirme
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görüş
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.“Kiev rejiminin düşmanca saldırılarının devam etmesine rağmen Rusya, hümanizm ve insan hakları standartlarına saygı ilkelerine bağlı kalarak sadece müzakereleri kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda karşı tarafa insani konulara odaklanan özel bir teklif paketi sundu” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Kiev rejimi Rusya'nın yaptığı önerileri görmezden gelirse, bu yaklaşım bir kez daha dünya kamuoyuna Ukrayna hükümetinin düşmanca ve insanlık karşıtı politikasının gerçek doğasını ortaya koyacak. Şimdi dünya toplumunun Ukrayna krizinin ana aktörlerine gerçekçi bir şekilde bakmasının ve yapıcı girişimler ile yıkıcı eylemler arasında ayrım yapmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/disisleri-bakani-fidan-rusya-ve-ukraynanin-sonuc-odakli-yaklasimlari-memnuniyet-vericidir-1096739646.html
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rusya, ukrayna, barış, müzakere, i̇stanbul, çırağan sarayı, değerlendirme, sputnik, görüş
rusya, ukrayna, barış, müzakere, i̇stanbul, çırağan sarayı, değerlendirme, sputnik, görüş
İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turunu yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber, Rusya’nın Ukrayna krizine temelli çözüm bulmada kararlı olduğunu ve insani sorunların kendisi için temel bir öncelik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Kiev rejiminin düşmanca saldırılarının devam etmesine rağmen Rusya, hümanizm ve insan hakları standartlarına saygı ilkelerine bağlı kalarak sadece müzakereleri kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda karşı tarafa insani konulara odaklanan özel bir teklif paketi sundu” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm aradığını ve insani sorunların kendisi için temel bir öncelik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
İranlı uzman, “Kiev rejimi Rusya'nın yaptığı önerileri görmezden gelirse, bu yaklaşım bir kez daha dünya kamuoyuna Ukrayna hükümetinin düşmanca ve insanlık karşıtı politikasının gerçek doğasını ortaya koyacak. Şimdi dünya toplumunun Ukrayna krizinin ana aktörlerine gerçekçi bir şekilde bakmasının ve yapıcı girişimler ile yıkıcı eylemler arasında ayrım yapmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.