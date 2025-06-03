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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/iranli-uzman-rusya-ukrayna-krizine-temelli-bir-cozum-bulmada-kararli-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1096742126.html
İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi
İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turunu yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber, Rusya’nın Ukrayna krizine... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.“Kiev rejiminin düşmanca saldırılarının devam etmesine rağmen Rusya, hümanizm ve insan hakları standartlarına saygı ilkelerine bağlı kalarak sadece müzakereleri kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda karşı tarafa insani konulara odaklanan özel bir teklif paketi sundu” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Kiev rejimi Rusya'nın yaptığı önerileri görmezden gelirse, bu yaklaşım bir kez daha dünya kamuoyuna Ukrayna hükümetinin düşmanca ve insanlık karşıtı politikasının gerçek doğasını ortaya koyacak. Şimdi dünya toplumunun Ukrayna krizinin ana aktörlerine gerçekçi bir şekilde bakmasının ve yapıcı girişimler ile yıkıcı eylemler arasında ayrım yapmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/disisleri-bakani-fidan-rusya-ve-ukraynanin-sonuc-odakli-yaklasimlari-memnuniyet-vericidir-1096739646.html
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rusya, ukrayna, barış, müzakere, i̇stanbul, çırağan sarayı, değerlendirme, sputnik, görüş
rusya, ukrayna, barış, müzakere, i̇stanbul, çırağan sarayı, değerlendirme, sputnik, görüş

İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi

00:02 03.06.2025
çırağan rusya ukrayna
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turunu yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber, Rusya’nın Ukrayna krizine temelli çözüm bulmada kararlı olduğunu ve insani sorunların kendisi için temel bir öncelik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Kiev rejiminin düşmanca saldırılarının devam etmesine rağmen Rusya, hümanizm ve insan hakları standartlarına saygı ilkelerine bağlı kalarak sadece müzakereleri kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda karşı tarafa insani konulara odaklanan özel bir teklif paketi sundu” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm aradığını ve insani sorunların kendisi için temel bir öncelik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İranlı uzman, “Kiev rejimi Rusya'nın yaptığı önerileri görmezden gelirse, bu yaklaşım bir kez daha dünya kamuoyuna Ukrayna hükümetinin düşmanca ve insanlık karşıtı politikasının gerçek doğasını ortaya koyacak. Şimdi dünya toplumunun Ukrayna krizinin ana aktörlerine gerçekçi bir şekilde bakmasının ve yapıcı girişimler ile yıkıcı eylemler arasında ayrım yapmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
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