https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/iranli-uzman-rusya-ukrayna-krizine-temelli-bir-cozum-bulmada-kararli-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1096742126.html

İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi

İranlı uzman: Rusya, Ukrayna krizine temelli bir çözüm bulmada kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi

Sputnik Türkiye

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turunu yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber, Rusya’nın Ukrayna krizine... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T00:02+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

barış

müzakere

i̇stanbul

çırağan sarayı

değerlendirme

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görüş

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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği müzakerelerin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.“Kiev rejiminin düşmanca saldırılarının devam etmesine rağmen Rusya, hümanizm ve insan hakları standartlarına saygı ilkelerine bağlı kalarak sadece müzakereleri kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda karşı tarafa insani konulara odaklanan özel bir teklif paketi sundu” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Kiev rejimi Rusya'nın yaptığı önerileri görmezden gelirse, bu yaklaşım bir kez daha dünya kamuoyuna Ukrayna hükümetinin düşmanca ve insanlık karşıtı politikasının gerçek doğasını ortaya koyacak. Şimdi dünya toplumunun Ukrayna krizinin ana aktörlerine gerçekçi bir şekilde bakmasının ve yapıcı girişimler ile yıkıcı eylemler arasında ayrım yapmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/disisleri-bakani-fidan-rusya-ve-ukraynanin-sonuc-odakli-yaklasimlari-memnuniyet-vericidir-1096739646.html

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ukrayna

i̇stanbul

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rusya, ukrayna, barış, müzakere, i̇stanbul, çırağan sarayı, değerlendirme, sputnik, görüş