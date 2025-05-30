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2-8 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod’da X. Dijital Endüstri Konferansı düzenlenecek: 'BRICS'e özel önem'
2-8 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod’da X. Dijital Endüstri Konferansı düzenlenecek: 'BRICS'e özel önem'
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Rusya'nın bilgi teknolojileri alanında küresel bir lider haline gelmesi hedefiyle iş dünyası ve kamu otoriteleri arasında diyalog kurulmasını amaçlayan en... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T20:41+0300
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dünya
nijniy novgorod
rusya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
bilgi teknolojileri (bt)
brics
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Konferans boyunca daha önce alınan dijitalleşme kararlarının analiz edilmesi, kazanımların sistematik hale getirilmesi ve ülke genelinde gelecek on yılın dijital kalkınma rotasının belirlenmesi bekleniyor. 2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte, önde gelen uzmanlar ve IT sektörü liderleri, toplumun ve ekonominin dijital dönüşümünü 6 ana tematik platformda tartışacak:8.700 m² büyüklüğündeki fuar alanında gerçekleştirilecek etkinliklere 10 bin 500 katılımcı, 5 bin IT şirketi, 170 partner, 16 ülke katılması beklenirken 120 iş oturumu düzenleneceği dile getirildi. Söz konusu bu oturumlarda toplamda 800 konuşmacının sunum yapması bekleniyor.BRICS'e özel önem verilecekKonferansta ayrıca BRICS, Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine de özel önem verileceği aktarıldı. Program kapsamında, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliğiyle oluşturulan oturumlar da yer alacak.Katılımcılar küresel pazarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, teknolojik projelerin ve dijital ekosistemlerin tanıtım araçları, ayrıca yapay zeka ve dijital şehir yönetimi alanındaki işbirliği konularını tartışacaklar.Yine 3 Haziran'da, bilgi teknolojileri alanındaki en iyi Rus projelerin ve geliştirmelerin tanıtılmasını amaçlayan CIPR Digital-2025 Ödül Töreni gerçekleştirilecek.Küresel Dijital Forum'da 116 ülkeden katılımcı5-6 Haziran tarihlerinde ise ilk kez düzenlenecek olan Küresel Dijital Forum ile katılımcılar, Rusya’nın IT alanındaki başarılarını ve dünya çapındaki trendleri öğrenme, dijital ortaklar bulma ve anlaşmalar yapma fırsatına sahip olacak.Bu etkinliğe Nijer, Kongo, Malavi, Kamerun, Bosna-Hersek, Sırbistan, Güney Osetya, Senegal, Afganistan, Etiyopya, Bahreyn, Komor Adaları Birliği gibi ülkelerden IT temsilcileri katılacak.Küresel Dijital Forum'da ise 2 bin 367 BT uzmanı, çevrimiçi 10 bin BT uzmanı, 170 şirket, 116 katılımcı ülke yer alacak.Forum programı üç ana başlık içerecek:1. Eğitim Eğitim başlığında sahte haberlerle mücadeleye yönelik atölye çalışmaları, bilgi güvenliği pratik dersleri, kritik bilgi altyapılarının test edilmesi ve korunmasına yönelik interaktif modüller yer alacak.2. Protokol Trendi100’ün üzerinde anlaşma, mutabakat zaptı ve IT odaklı iş birliği sözleşmesi imzalanacak.3. İş TrendiÜst düzey oturumlar, uzman panelleri ve dijital alandaki eğilimler ile zorluklara yönelik çözüm yollarının ele alındığı yuvarlak masa toplantıları yapılacak.Yine 5-8 Haziran tarihlerinde 'Tech-Friendly Weekend' kapsamında ise küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yaratıcı endüstrilerden temsilciler, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmenin mesleki yaşam üzerindeki etkilerini paylaşacak.Etkinliğin ana teması yapay zeka olacağı belirtildi. Festival yapay zekayı geliştiren, iş dünyasında kullanan ve gerçek dünya koşullarında test edenleri bir araya getirecek.
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nijniy novgorod, rusya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), bilgi teknolojileri (bt), brics, yapay zeka
nijniy novgorod, rusya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), bilgi teknolojileri (bt), brics, yapay zeka

2-8 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod’da X. Dijital Endüstri Konferansı düzenlenecek: 'BRICS'e özel önem'

20:41 30.05.2025
© Sputnik / Пелагия ТихоноваNijniy Novgorod
Nijniy Novgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Пелагия Тихонова
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Rusya'nın bilgi teknolojileri alanında küresel bir lider haline gelmesi hedefiyle iş dünyası ve kamu otoriteleri arasında diyalog kurulmasını amaçlayan en saygın platformlardan biri olan Rusya'nın Dijital Endüstrisi Konferansı'nın (CIPR), bu yıl 10. kez düzenleniyor.
Konferans boyunca daha önce alınan dijitalleşme kararlarının analiz edilmesi, kazanımların sistematik hale getirilmesi ve ülke genelinde gelecek on yılın dijital kalkınma rotasının belirlenmesi bekleniyor.
2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte, önde gelen uzmanlar ve IT sektörü liderleri, toplumun ve ekonominin dijital dönüşümünü 6 ana tematik platformda tartışacak:
Veri Ekonomisi,
İş Dünyası,
Teknoloji Liderliği,
Siber Güvenlik,
İnsan Kaynakları,
Black,
Yapay zekay.
8.700 m² büyüklüğündeki fuar alanında gerçekleştirilecek etkinliklere 10 bin 500 katılımcı, 5 bin IT şirketi, 170 partner, 16 ülke katılması beklenirken 120 iş oturumu düzenleneceği dile getirildi. Söz konusu bu oturumlarda toplamda 800 konuşmacının sunum yapması bekleniyor.

BRICS'e özel önem verilecek

Konferansta ayrıca BRICS, Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine de özel önem verileceği aktarıldı. Program kapsamında, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliğiyle oluşturulan oturumlar da yer alacak.
Katılımcılar küresel pazarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, teknolojik projelerin ve dijital ekosistemlerin tanıtım araçları, ayrıca yapay zeka ve dijital şehir yönetimi alanındaki işbirliği konularını tartışacaklar.
Yine 3 Haziran'da, bilgi teknolojileri alanındaki en iyi Rus projelerin ve geliştirmelerin tanıtılmasını amaçlayan CIPR Digital-2025 Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Küresel Dijital Forum'da 116 ülkeden katılımcı

5-6 Haziran tarihlerinde ise ilk kez düzenlenecek olan Küresel Dijital Forum ile katılımcılar, Rusya’nın IT alanındaki başarılarını ve dünya çapındaki trendleri öğrenme, dijital ortaklar bulma ve anlaşmalar yapma fırsatına sahip olacak.
Bu etkinliğe Nijer, Kongo, Malavi, Kamerun, Bosna-Hersek, Sırbistan, Güney Osetya, Senegal, Afganistan, Etiyopya, Bahreyn, Komor Adaları Birliği gibi ülkelerden IT temsilcileri katılacak.
Küresel Dijital Forum'da ise 2 bin 367 BT uzmanı, çevrimiçi 10 bin BT uzmanı, 170 şirket, 116 katılımcı ülke yer alacak.
Forum programı üç ana başlık içerecek:

1. Eğitim

Eğitim başlığında sahte haberlerle mücadeleye yönelik atölye çalışmaları, bilgi güvenliği pratik dersleri, kritik bilgi altyapılarının test edilmesi ve korunmasına yönelik interaktif modüller yer alacak.

2. Protokol Trendi

100’ün üzerinde anlaşma, mutabakat zaptı ve IT odaklı iş birliği sözleşmesi imzalanacak.

3. İş Trendi

Üst düzey oturumlar, uzman panelleri ve dijital alandaki eğilimler ile zorluklara yönelik çözüm yollarının ele alındığı yuvarlak masa toplantıları yapılacak.
Yine 5-8 Haziran tarihlerinde 'Tech-Friendly Weekend' kapsamında ise küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yaratıcı endüstrilerden temsilciler, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmenin mesleki yaşam üzerindeki etkilerini paylaşacak.
Etkinliğin ana teması yapay zeka olacağı belirtildi. Festival yapay zekayı geliştiren, iş dünyasında kullanan ve gerçek dünya koşullarında test edenleri bir araya getirecek.
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