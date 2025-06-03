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Okullarda erken tatil yolu kapandı: Veliler formül peşine düştü
Okullarda erken tatil yolu kapandı: Veliler formül peşine düştü
Sputnik Türkiye
Okulların erken kapanmayacağının kesin bir dille açıklanmasının ardından bir çok okulda veliler yeni formüller üretme telaşına düştü. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:51+0300
2025-06-03T11:51+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
okullar tatil
yaz tatili
kurban bayramı
sağlık raporu
sahte sağlık raporu
devamsızlık
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Okulların erken kapanmasına ilişkin talepleri kesin bir dille reddeden ve 20 Haziran'da kapanacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ardından okul grupları karıştı. Kurban Bayramı tatilini uzatmak ve okul tatiline bağlamak isteyen veliler 'formül' peşinde. Bazı velilerin 'rapor almak' için yollar ararken bazı velilerin okul yönetimleriyle anlaşmaya çalıştığı iddialar arasında. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran'da sona eriyor. Ama Kurban Bayramı tatilinin de haziran ayına denk gelmesiyle birlikte yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Bu tartışmalara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koyarak okulların belirlenen tarihte yani 20 Haziran'da kapanacağının altını çizdi. Veli grupları hareketlendiBu açıklamaların ardından bir çok veli, bayram tatili sonrasında çocuklarının okula gitmemesinin yollarını aramaya başladı. Bazıları şimdiden sağlık raporu için doktor kovalamaya başladı. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı için okul müdürleri ile anlaşanların da sayısı az değil. Kimse derse gelmezse yoklama alınmaz efsanesi de var. Bu yönteme de başvuranlar var.Bütün bunların yanı sıra bazı öğretmenler, öğrencilerin ‘Gelelim mi yoklama alınacak mı’ sorusuna “Valla bilmiyorum çocuklar ben geleceğim okula. Ben size gelin ya da gelmeyin diyemem. Siz bilirsiniz ama ben öğrenci olsaydım gelmezdim” diyor. Bu açıklamalar da öğrencilerin kafasını daha da karıştırıyor.Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar4. Gün: 9 Haziran 2025 PazartesiOkullar ne zaman tatil olacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
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milli eğitim bakanlığı (meb), okul, okullar tatil, yaz tatili, kurban bayramı, sağlık raporu, sahte sağlık raporu, devamsızlık
milli eğitim bakanlığı (meb), okul, okullar tatil, yaz tatili, kurban bayramı, sağlık raporu, sahte sağlık raporu, devamsızlık

Okullarda erken tatil yolu kapandı: Veliler formül peşine düştü

11:51 03.06.2025
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© İslam Yakut
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Okulların erken kapanmayacağının kesin bir dille açıklanmasının ardından bir çok okulda veliler yeni formüller üretme telaşına düştü.
Okulların erken kapanmasına ilişkin talepleri kesin bir dille reddeden ve 20 Haziran'da kapanacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ardından okul grupları karıştı. Kurban Bayramı tatilini uzatmak ve okul tatiline bağlamak isteyen veliler 'formül' peşinde. Bazı velilerin 'rapor almak' için yollar ararken bazı velilerin okul yönetimleriyle anlaşmaya çalıştığı iddialar arasında.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 20 Haziran'da sona eriyor. Ama Kurban Bayramı tatilinin de haziran ayına denk gelmesiyle birlikte yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Bu tartışmalara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koyarak okulların belirlenen tarihte yani 20 Haziran'da kapanacağının altını çizdi.

Veli grupları hareketlendi

Bu açıklamaların ardından bir çok veli, bayram tatili sonrasında çocuklarının okula gitmemesinin yollarını aramaya başladı. Bazıları şimdiden sağlık raporu için doktor kovalamaya başladı. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı için okul müdürleri ile anlaşanların da sayısı az değil. Kimse derse gelmezse yoklama alınmaz efsanesi de var. Bu yönteme de başvuranlar var.
Bütün bunların yanı sıra bazı öğretmenler, öğrencilerin ‘Gelelim mi yoklama alınacak mı’ sorusuna “Valla bilmiyorum çocuklar ben geleceğim okula. Ben size gelin ya da gelmeyin diyemem. Siz bilirsiniz ama ben öğrenci olsaydım gelmezdim” diyor. Bu açıklamalar da öğrencilerin kafasını daha da karıştırıyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Okullar ne zaman tatil olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
TÜRKİYE
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin yanıtladı
31 Mayıs, 16:15
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