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Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin yanıtladı
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin yanıtladı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T16:15+0300
2025-05-31T16:15+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
kurban bayramı
tatil
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Van'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesiyle ilgili sorulara son noktayı koydu. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız" dedi. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak?Bir anneden gelen talebe yanıt verdiMilli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret eden Tekin, bilgisayar başına geçerek bir çağrıyı yanıtladı. Tekin, çağrı merkezini arayan bir kadının okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi talebine ilişkin şu yanıtı verdi:"Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık."Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Tekin, şunları aktardı:"Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun."Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimiArefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar4. Gün: 9 Haziran 2025 PazartesiOkullar ne zaman tatil olacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kurban-bayrami-tatili-belli-oldu-tatil-ne-zaman-basliyor-kac-gun-tatil-yapilacak-1096454277.html
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kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, kurban bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman kapacak, okullar ne zaman tatil oluyor, okullar erken kapacak mı
kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, kurban bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman kapacak, okullar ne zaman tatil oluyor, okullar erken kapacak mı

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin yanıtladı

16:15 31.05.2025
© Özkan BilginYusuf Tekin
Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© Özkan Bilgin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Van'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran'dan önce tatil edilmesiyle ilgili sorulara son noktayı koydu. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız" dedi. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak?

Bir anneden gelen talebe yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret eden Tekin, bilgisayar başına geçerek bir çağrıyı yanıtladı. Tekin, çağrı merkezini arayan bir kadının okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi talebine ilişkin şu yanıtı verdi:
"Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık."
Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Tekin, şunları aktardı:
"Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun."

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatil takvimi

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Okullar ne zaman tatil olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Tatil planı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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Kurban Bayramı tatili belli oldu: Tatil ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?
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