https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ogrencilerinin-olumunun-ardindan-dicle-universitesinden-aciklama-ilgili-ogretim-elemani-gorevden-1096748320.html
Öğrencilerinin ölümünün ardından Dicle Üniversitesi'nden açıklama: 'İlgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır'
Öğrencilerinin ölümünün ardından Dicle Üniversitesi'nden açıklama: 'İlgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır'
Sputnik Türkiye
Nur Sena Düzgün
2025-06-03T09:57+0300
2025-06-03T09:57+0300
2025-06-03T10:07+0300
türki̇ye
dicle üniversitesi
diyarbakır
adli tıp kurumu
nur sena düzgün
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Diyarbakır'da ailesinin evine dönmemesi üzerine yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekiplerince arama çalışması başlatılan 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün cansız bedeni, 1 gün sonra 26 Mayıs’ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin bahçesinde bulundu. Nur Sena Düzgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.Dicle Üniversitesi'nden açıklama: 'Görevden uzaklaştırıldı'Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nur Sena Düzgün’ün kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Genç kadının notlarda bir araştırma görevlisini işaret ettiği iddia edildi.Dicle Üniversitesi olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu ve “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
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nur sena düzgün
Öğrencilerinin ölümünün ardından Dicle Üniversitesi'nden açıklama: 'İlgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır'
09:57 03.06.2025 (güncellendi: 10:07 03.06.2025)
Diyarbakır'da bıraktığı notun ardından hayatına son veren İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün işaret ettiği araştırma görevlisi, görevinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'da ailesinin evine dönmemesi üzerine yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekiplerince arama çalışması başlatılan 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün cansız bedeni, 1 gün sonra 26 Mayıs’ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin bahçesinde bulundu.
Nur Sena Düzgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Dicle Üniversitesi'nden açıklama: 'Görevden uzaklaştırıldı'
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nur Sena Düzgün’ün kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Genç kadının notlarda bir araştırma görevlisini işaret ettiği iddia edildi.
Dicle Üniversitesi olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu ve “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.