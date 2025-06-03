https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/muglada-58-deprem-sonrasi-kritik-uyari--7-buyuklugu-asabilir-1096751408.html
Muğla'da 5.8 deprem sonrası kritik uyarı: '7 büyüklüğü aşabilir'
Muğla'da 5.8 deprem sonrası kritik uyarı: '7 büyüklüğü aşabilir'
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre 67.91 kilometre derinlikte gerçekleşen depremle... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:35+0300
2025-06-03T11:35+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem 5.8 büyüklüğünde ölçüldü. Merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, Marmaris'e 10,43 kilometre mesafede ve 67.91 kilometre derinlikte meydana geldi.Sabah saatlerinde yaşanan deprem, Muğla merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anında çekilən görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar bir süre panik yaşadı.Tsunami riski konusunda uzman değerlendirmeleriMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, deprem sonrası yaptığı açıklamada tsunami riski konusunda değerlendirmelerde bulundu."Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Ancak vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır" diyen Özçelik, yetkililerden gelecek açıklamaların önemle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.Özçelik, çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulmasının uygun olacağını belirterek, "İlk verilere göre deprem Marmaris ile Rodos Adası arasında Marmaris'e oldukça yakın konumda gerçekleşti. Mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.Fay hatları ve gelecekteki deprem riski analiziDokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' yapısının batı sınırında yer alan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini açıkladı."Bu deprem, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebilir" uyarısında bulunan Prof. Dr. Sözbilir, Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerindeki bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğunu belirtti.Türkiye'nin deprem haritası güncelleme çalışmalarıProf. Dr. Sözbilir, denizaltı sismik tehlike kaynaklarının daha iyi tanınması gerektiğini vurgulayarak, "Can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerin düzeyini doğru tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması kritik önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/uzmanlar-58lik-deprem-sonrasi-aciklama-yapti-bu-bolge-turkiyeye-yakin-en-tehlikeli-bolge-1096745867.html
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marmaris, akdeniz, muğla, afad, deprem, deprem
Muğla'da 5.8 deprem sonrası kritik uyarı: '7 büyüklüğü aşabilir'
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre 67.91 kilometre derinlikte gerçekleşen depremle ilgili uzmanlar tsunami riski ve fay hatları konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem 5.8 büyüklüğünde ölçüldü. Merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, Marmaris'e 10,43 kilometre mesafede ve 67.91 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sabah saatlerinde yaşanan deprem, Muğla merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anında çekilən görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar bir süre panik yaşadı.
Tsunami riski konusunda uzman değerlendirmeleri
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, deprem sonrası yaptığı açıklamada tsunami riski konusunda değerlendirmelerde bulundu.
"Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Ancak vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır" diyen Özçelik, yetkililerden gelecek açıklamaların önemle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Özçelik, çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulmasının uygun olacağını belirterek, "İlk verilere göre deprem Marmaris ile Rodos Adası arasında Marmaris'e oldukça yakın konumda gerçekleşti. Mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Fay hatları ve gelecekteki deprem riski analizi
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' yapısının batı sınırında yer alan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini açıkladı.
"Bu deprem, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebilir" uyarısında bulunan Prof. Dr. Sözbilir, Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerindeki bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğunu belirtti.
Türkiye'nin deprem haritası güncelleme çalışmaları
Prof. Dr. Sözbilir, denizaltı sismik tehlike kaynaklarının daha iyi tanınması gerektiğini vurgulayarak, "Can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerin düzeyini doğru tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması kritik önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.