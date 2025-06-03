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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mugla-depreminin-ardindan-85-uyarisi-prof-dr-suleyman-pampal-tsunami-riskine-isaret-etti-1096767222.html
Muğla depreminin ardından 8.5 uyarısı: Prof. Dr. Süleyman Pampal, tsunami riskine işaret etti
Muğla depreminin ardından 8.5 uyarısı: Prof. Dr. Süleyman Pampal, tsunami riskine işaret etti
Sputnik Türkiye
Muğla merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz’de büyük endişe yarattı. AFAD sarsıntının 67 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken, Prof... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
süleyman pampal
deprem
akdeniz
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AFAD, 5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yalnızca Muğla’da değil; İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı, 67.91 kilometre derinlikte gerçekleşti.Bir kişi hayatını kaybettiDeprem sırasında panik yaşayan 14 yaşındaki bir genç, geçirdiği panik atak sonrası hastanede yaşamını yitirdi. Ayrıca 60’tan fazla vatandaşın etkilendiği belirtildi. Bölgede son haftalarda art arda yaşanan depremler, halkta tedirginliğe neden oldu.'Levha sınırında büyük depremler mümkün'Hürriyet'e konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin yüksek odak derinliği ile dikkat çektiğini söyledi:“Anadolu levhası üzerindeki depremler genellikle 7-10 km derinlikte olurken, bu tür levha sınırı depremleri 70 km derinlikte gerçekleşiyor.”Pampal, Ege Dalma-Batma Zonu’nun aktif olduğunu ve geçmişte de 8.5-9 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını belirterek, aynı büyüklükte sarsıntıların yeniden olabileceği uyarısında bulundu.Depremin süresi ve hissedilme farklılıklarıDeprem süresinin sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldığını belirten Pampal, sürenin kişisel algıya göre değiştiğini ifade etti:“Büyüklük ile süre her zaman doğru orantılı değildir. Zemin koşulları ve odak noktasına uzaklık da bu süreyi etkiler.”Tsunami riski de gündemdeProf. Dr. Pampal, bu tür derin ve deniz kaynaklı depremlerin tsunami riski taşıdığını hatırlattı:“Güneybatı Anadolu kıyılarında geçmişte tsunami etkileri görüldü. Ancak bu panik yapılacak bir durum değil. Kıyıdan uzaklık, bize 15-20 dakikalık tahliye süresi kazandırıyor.”AFAD’ın erken uyarı sistemleri ve hazırlıkları sayesinde, olası bir tsunami durumunda etkilerin en aza indirilebileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/58-ile-muglayi-sallamisti-helen-yayinda-50lik-bir-deprem-daha-oldu-1096764061.html
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Muğla depreminin ardından 8.5 uyarısı: Prof. Dr. Süleyman Pampal, tsunami riskine işaret etti

16:26 03.06.2025
© İHAJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© İHA
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Muğla merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz’de büyük endişe yarattı. AFAD sarsıntının 67 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken, Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bu bölgede 8.5-9 büyüklüğünde depremler olabilir” uyarısında bulundu. Depremin tsunami riski de gündemde.
AFAD, 5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yalnızca Muğla’da değil; İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı, 67.91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bir kişi hayatını kaybetti

Deprem sırasında panik yaşayan 14 yaşındaki bir genç, geçirdiği panik atak sonrası hastanede yaşamını yitirdi. Ayrıca 60’tan fazla vatandaşın etkilendiği belirtildi. Bölgede son haftalarda art arda yaşanan depremler, halkta tedirginliğe neden oldu.

'Levha sınırında büyük depremler mümkün'

Hürriyet'e konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin yüksek odak derinliği ile dikkat çektiğini söyledi:
Anadolu levhası üzerindeki depremler genellikle 7-10 km derinlikte olurken, bu tür levha sınırı depremleri 70 km derinlikte gerçekleşiyor.”
Pampal, Ege Dalma-Batma Zonu’nun aktif olduğunu ve geçmişte de 8.5-9 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını belirterek, aynı büyüklükte sarsıntıların yeniden olabileceği uyarısında bulundu.

Depremin süresi ve hissedilme farklılıkları

Deprem süresinin sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldığını belirten Pampal, sürenin kişisel algıya göre değiştiğini ifade etti:
Büyüklük ile süre her zaman doğru orantılı değildir. Zemin koşulları ve odak noktasına uzaklık da bu süreyi etkiler.”

Tsunami riski de gündemde

Prof. Dr. Pampal, bu tür derin ve deniz kaynaklı depremlerin tsunami riski taşıdığını hatırlattı:
Güneybatı Anadolu kıyılarında geçmişte tsunami etkileri görüldü. Ancak bu panik yapılacak bir durum değil. Kıyıdan uzaklık, bize 15-20 dakikalık tahliye süresi kazandırıyor.”
AFAD’ın erken uyarı sistemleri ve hazırlıkları sayesinde, olası bir tsunami durumunda etkilerin en aza indirilebileceği belirtildi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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5.8 ile Muğla'yı sallamıştı, AFAD son dakika olarak duyurdu: Helen yayında 5.0'lik bir deprem daha oldu
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