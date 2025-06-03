https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/58-ile-muglayi-sallamisti-helen-yayinda-50lik-bir-deprem-daha-oldu-1096764061.html

5.8 ile Muğla'yı sallamıştı, AFAD son dakika olarak duyurdu: Helen yayında 5.0'lik bir deprem daha oldu

5.8 ile Muğla'yı sallamıştı, AFAD son dakika olarak duyurdu: Helen yayında 5.0'lik bir deprem daha oldu

Sputnik Türkiye

AFAD, Muğla açıklarında Helen Yayı üzerinde 5.0 büyüklüğünde deprem kaydetti. Saat 14.26'da gerçekleşen sarsıntı sonrası ilk değerlendirmeler bekleniyor.

2025-06-03T14:36+0300

2025-06-03T14:36+0300

2025-06-03T14:44+0300

deprem

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.26'da Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Helen Yayı üzerinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede dün gecenin ardından yaşanan ikinci önemli deprem olarak kayıtlara geçti.AFAD'ın ilk verilerine göre, depremin deniz üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle kıyı bölgelerinde hissedilme düzeyi değerlendirilmeye devam ediyor.Helen yayı üzerindeki sismik aktiviteHelen Yayı, Ege Denizi'nde yer alan önemli tektonik yapılardan biri olarak bilinir. Bu bölgede gerçekleşen depremler, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki sismik aktivitenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Jeoloji uzmanları, Helen Yayı üzerindeki deprem aktivitesinin bölgenin tektonik özellikleri ile yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir. Dün geceki depremin ardından bugün yaşanan sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.Dün gecenin ardından i̇kinci sarsıntıMuğla açıklarında dün gece yaşanan depremin ardından bugün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü ortaya koyuyor. İki deprem arasındaki zaman dilimi ve konum yakınlığı, uzmanlar tarafından analiz ediliyor.Deprem uzmanları, art arda yaşanan sarsıntıların bölgenin jeolojik yapısı açısından normal karşılanabileceğini, ancak sürekli izleme gerekliliğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/muglada-58-deprem-sonrasi-kritik-uyari--7-buyuklugu-asabilir-1096751408.html

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