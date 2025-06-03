https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/milli-savunma-bakani-guler-son-noktayi-koydu-dovizle-askerlik-bedeli-dusurulecek-mi--1096764975.html
Milli Savunma Bakanı Güler son noktayı koydu: Dövizle askerlik bedeli düşürülecek mi?
Milli Savunma Bakanı Güler son noktayı koydu: Dövizle askerlik bedeli düşürülecek mi?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dövizle askerlik uygulamasında meblağın düşürülmesi talebini yanıtladı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T14:54+0300
2025-06-03T14:54+0300
2025-06-03T14:54+0300
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bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
bedelli askerlik ücreti
dövizle bedelli askerlik
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın düşürülmesi" talebiyle ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Güler, Askeralma Kanunu'nu işaret ederek, "Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır" açıklaması yaptı. Dövizle askerlik bedeli 6 bin Euro'ya ulaştıBakan Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın, yurt dışındaki Türkleri teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesinin planlanıp planlanmadığına" yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı. Türkeş, verdiği soru önergesinde dövizle askerlik uygulamasında belirlenen bedelin 2025 yılı itibarıyla 6 bin Euro'ya ulaştığını belirtti.Bakan Güler, Askeralma Kanunu'nu işaret ettiMilli Savunma Bakanı Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, dövizle askerliğe ilişkin usul ve esasların Askeralma Kanunu'nda düzenlendiği hatırlattı. Güler, yanıtında, "Dövizle askerlik bedeli, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın karşılığı euro veya konvertibl yabancı ülke parasıdır. Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.Bedelli askerlik ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı, 2025 bedelli askerlik tutarının 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu açıklamıştı. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/milli-savunma-bakanligi-aciklama-yapti-askerlik-3-aya-mi-dusecek-1096026650.html
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bedelli askerlik, dövizle askerlik uygulaması ne kadar, bedelli askerlik ne kadar, bedelli askerlik ücreti,
bedelli askerlik, dövizle askerlik uygulaması ne kadar, bedelli askerlik ne kadar, bedelli askerlik ücreti,
Milli Savunma Bakanı Güler son noktayı koydu: Dövizle askerlik bedeli düşürülecek mi?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dövizle askerlik uygulamasında meblağın düşürülmesi talebini yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın düşürülmesi" talebiyle ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Güler, Askeralma Kanunu'nu işaret ederek, "Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.
Dövizle askerlik bedeli 6 bin Euro'ya ulaştı
Bakan Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın, yurt dışındaki Türkleri teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesinin planlanıp planlanmadığına" yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı. Türkeş, verdiği soru önergesinde dövizle askerlik uygulamasında belirlenen bedelin 2025 yılı itibarıyla 6 bin Euro'ya ulaştığını belirtti.
Bakan Güler, Askeralma Kanunu'nu işaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, dövizle askerliğe ilişkin usul ve esasların Askeralma Kanunu'nda düzenlendiği hatırlattı. Güler, yanıtında, "Dövizle askerlik bedeli, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın karşılığı euro veya konvertibl yabancı ülke parasıdır. Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Bedelli askerlik ne kadar?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 bedelli askerlik tutarının 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu açıklamıştı. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor.