https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/milli-savunma-bakanligi-aciklama-yapti-askerlik-3-aya-mi-dusecek-1096026650.html

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?

Sputnik Türkiye

askerlik 3 ay

2025-05-07T14:42+0300

2025-05-07T14:42+0300

2025-05-07T14:42+0300

türki̇ye

milli savunma bakanı

askerlik

bedelli askerlik

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'Askerlik süresi 3 aya düşecek' iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılım gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve konunun gündemde olmadığını ifade etti.Askerlik 3 aya mı düşecek?Yeni Şafak'ın konuya ilişkin haberine göre MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.Askerlik ne kadar?Halen yürürlükte olan sisteme göre, askerlik süreleri şöyle: Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/mayis-ayi-askerlik-celp-ve-sevk-tarihleri-aciklandi-mi-siniflandirma-sonuclari-nasil-ogrenilir-1095790373.html

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