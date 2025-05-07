Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:37
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/milli-savunma-bakanligi-aciklama-yapti-askerlik-3-aya-mi-dusecek-1096026650.html
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?
Sputnik Türkiye
askerlik 3 ay
2025-05-07T14:42+0300
2025-05-07T14:42+0300
türki̇ye
milli savunma bakanı
askerlik
bedelli askerlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089876293_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_02f2616dd8489058def2fccbd041fcf5.jpg
'Askerlik süresi 3 aya düşecek' iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılım gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve konunun gündemde olmadığını ifade etti.Askerlik 3 aya mı düşecek?Yeni Şafak'ın konuya ilişkin haberine göre MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.Askerlik ne kadar?Halen yürürlükte olan sisteme göre, askerlik süreleri şöyle: Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/mayis-ayi-askerlik-celp-ve-sevk-tarihleri-aciklandi-mi-siniflandirma-sonuclari-nasil-ogrenilir-1095790373.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089876293_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d27ee3828f8f8513cc08b5bb5598380c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
askerlik, askerlik 3 ay, askerlik msb, milli savunma bakanlığı askerlik, askerlik 3 aya mı indi, askerlik süresi kısalıyor mu
askerlik, askerlik 3 ay, askerlik msb, milli savunma bakanlığı askerlik, askerlik 3 aya mı indi, askerlik süresi kısalıyor mu

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?

14:42 07.05.2025
© AAAskerlik
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA
Abone ol
MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiğini açıkladı.
'Askerlik süresi 3 aya düşecek' iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılım gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve konunun gündemde olmadığını ifade etti.

Askerlik 3 aya mı düşecek?

Yeni Şafak'ın konuya ilişkin haberine göre MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Askerlik ne kadar?

Halen yürürlükte olan sisteme göre, askerlik süreleri şöyle:
Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay.
Üniversite mezunu olan ve yedek subay ya da yedek astsubay olarak görev yapanlar için ise askerlik süresi 12 ay.
Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
TÜRKİYE
Mayıs ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?
30 Nisan, 00:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала