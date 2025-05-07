https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/milli-savunma-bakanligi-aciklama-yapti-askerlik-3-aya-mi-dusecek-1096026650.html
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?
Sputnik Türkiye
askerlik 3 ay
2025-05-07T14:42+0300
2025-05-07T14:42+0300
2025-05-07T14:42+0300
türki̇ye
milli savunma bakanı
askerlik
bedelli askerlik
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'Askerlik süresi 3 aya düşecek' iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılım gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve konunun gündemde olmadığını ifade etti.Askerlik 3 aya mı düşecek?Yeni Şafak'ın konuya ilişkin haberine göre MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.Askerlik ne kadar?Halen yürürlükte olan sisteme göre, askerlik süreleri şöyle: Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/mayis-ayi-askerlik-celp-ve-sevk-tarihleri-aciklandi-mi-siniflandirma-sonuclari-nasil-ogrenilir-1095790373.html
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askerlik, askerlik 3 ay, askerlik msb, milli savunma bakanlığı askerlik, askerlik 3 aya mı indi, askerlik süresi kısalıyor mu
askerlik, askerlik 3 ay, askerlik msb, milli savunma bakanlığı askerlik, askerlik 3 aya mı indi, askerlik süresi kısalıyor mu
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Askerlik 3 aya mı düşecek?
MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiğini açıkladı.
'Askerlik süresi 3 aya düşecek' iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılım gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve konunun gündemde olmadığını ifade etti.
Askerlik 3 aya mı düşecek?
Yeni Şafak'ın konuya ilişkin haberine göre MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
Halen yürürlükte olan sisteme göre, askerlik süreleri şöyle:
Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay.
Üniversite mezunu olan ve yedek subay ya da yedek astsubay olarak görev yapanlar için ise askerlik süresi 12 ay.
Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.