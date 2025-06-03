https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mhp-genel-baskan-bahceli-terorsuz-turkiye-turk-milletinin-ebedi-bayrami-olacak-1096759078.html
MHP Genel Başkan Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak
MHP Genel Başkan Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'na yönelik paylaştığı mesajında Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayramı olacağını dile getirdi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T12:25+0300
2025-06-03T12:25+0300
2025-06-03T12:29+0300
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devlet bahçeli, mhp
MHP Genel Başkan Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak
12:25 03.06.2025 (güncellendi: 12:29 03.06.2025)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'na yönelik paylaştığı mesajında Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayramı olacağını dile getirdi.