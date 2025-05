https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/cumhurbaskani-erdogan-chp-reddi-miras-yaparak-tarihi-100-yilla-sinirlandirdi--1096686585.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz

4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. 31.05.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Erdoğan, 'CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasını şunları dile getirdi: "Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce km ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız."Terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğizErdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:Biz uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi birlikte hayata geçireceğiz. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı'na birlikte ilerleyeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir ve müreffeh bir ülkeyi sizlerle yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. Dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle süsleyeceğiz. Bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz.CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yıllar sınırlandırdıŞunu da ifade etmek isterim sadece yasaklarla mücadele etmedik, siyasi hayatımız boyunca ön yargılarla ve ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.Adalet dendiğinde akla biz geldikBu malum çevreler 'Türk milletinin hamuru Müslümanlarla yoğrulmuştur' dediğimiz için şahsımızı günlerce hedef aldılar. Tarihimize, köklerimize, kurucu değerlerimize sahip çıktığımız için bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarih okusalar Türkiye Cumhuriyeti'nin imparatorluk çınarının taze bir şıvgını olduğunu anlayacaklar. Biraz tarih kitabı karıştırsalar şu hakikatleri görecekler: Adalet dendiğinde akla biz geldik. Asalet dendiğinde zihinlerde biz canlandık. Bunları söyleyince birileri kabus görse de biz böyle bir milletiz. Millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda bu şanlı tarihin birikimi vardır.Yapamayacaksınız diyenlere kulak asmayacaksınızNasıl köklerinden beslenemeyen ağaçlar yaşayamazsa, kökleriyle bağı kopmuş toplumlar da ayakta kalamaz. Biz de teknolojiyle birlikte dengeleri sarsılan modern dünyada ayakta kalmak için köklerimize sıkı sıkı sarılacağız. Ruh kökümüzden koparmaya çalışanlara karşı dikkatli olacağız. Cesaretinizi kırmak, ümitleriniz yıkmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceksiniz. Yapamayacaksınız diyenlere kulak asmayacaksınız.Biz bu ülkede yolcu değiliz hancıyızBiz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce km ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız."

