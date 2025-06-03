https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/meteoroloji-5-il-icin-uyari-sel-ani-su-baskini-ve-heyelan-bekleniyor-1096744336.html

Meteoroloji 5 il için uyarı: Sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor

Meteoroloji 5 il için uyarı: Sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 3 Haziran’da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Rüzgar hızının 60 km/s'ye ulaşması bekleniyor.

2025-06-03T07:11+0300

2025-06-03T07:11+0300

2025-06-03T07:11+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklık iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de rüzgar kuvvetli olarak (40-60 km/saat) edecek. Öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji bu bölgelerde sel, ani su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar beklendiğini vurguladı. MARMARABalıkesir: 31°C – Parçalı ve az bulutluEdirne: 33°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 26°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 29°C – Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 25°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 30°C – Parçalı az bulutluİzmir: 32°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 32°C – Parçalı az bulutluAKDENİZAdana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluAntalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluHatay: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta: 27°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 24°C – Parçalı ve çok bulutluÇankırı: 27°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 27°C – Parçalı ve çok bulutluKonya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDüzce: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKastamonu: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZonguldak: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliSamsun: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakTrabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliDOĞU ANADOLUErzurum: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıKars: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıMalatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıVan: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep: 29°C – Parçalı ve az bulutluMardin: 29°C – Parçalı ve az bulutluSiirt: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

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