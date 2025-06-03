Meteoroloji 5 il için uyarı: Sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor
© AA / Orhan Fatih Doğandolu yağışı
© AA / Orhan Fatih Doğan
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Meteoroloji sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-4 arası yükseleceğini duyurdu. 3 Haziran hava durumuna göre Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de şiddetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklık iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de rüzgar kuvvetli olarak (40-60 km/saat) edecek.
Öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji bu bölgelerde sel, ani su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar beklendiğini vurguladı.
MARMARA
Balıkesir: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 30°C – Parçalı az bulutlu
İzmir: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 32°C – Parçalı az bulutlu
Afyonkarahisar: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 30°C – Parçalı az bulutlu
İzmir: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 32°C – Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Antalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Hatay: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 27°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Antalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Hatay: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 27°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Bolu: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
Samsun: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
Amasya: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
Samsun: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kars: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Malatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Van: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Erzurum: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kars: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Malatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Van: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 30°C – Parçalı ve az bulutlu