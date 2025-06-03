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Meteoroloji 5 il için uyarı: Sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor
Meteoroloji 5 il için uyarı: Sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 3 Haziran’da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Rüzgar hızının 60 km/s'ye ulaşması bekleniyor.
2025-06-03T07:11+0300
2025-06-03T07:11+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklık iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de rüzgar kuvvetli olarak (40-60 km/saat) edecek. Öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji bu bölgelerde sel, ani su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar beklendiğini vurguladı. MARMARABalıkesir: 31°C – Parçalı ve az bulutluEdirne: 33°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 26°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 29°C – Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 25°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 30°C – Parçalı az bulutluİzmir: 32°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 32°C – Parçalı az bulutluAKDENİZAdana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluAntalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluHatay: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta: 27°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 24°C – Parçalı ve çok bulutluÇankırı: 27°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 27°C – Parçalı ve çok bulutluKonya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDüzce: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKastamonu: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZonguldak: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliSamsun: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakTrabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliDOĞU ANADOLUErzurum: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıKars: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıMalatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıVan: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep: 29°C – Parçalı ve az bulutluMardin: 29°C – Parçalı ve az bulutluSiirt: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
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3 haziran hava durumu, samsun kuvvetli yağış, rize şiddetli yağış, trabzon gök gürültülü sağanak, ordu yağmur uyarısı, giresun meteoroloji, doğu karadeniz yağış, meteoroloji uyarısı
3 haziran hava durumu, samsun kuvvetli yağış, rize şiddetli yağış, trabzon gök gürültülü sağanak, ordu yağmur uyarısı, giresun meteoroloji, doğu karadeniz yağış, meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 5 il için uyarı: Sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor

07:11 03.06.2025
© AA / Orhan Fatih Doğandolu yağışı
dolu yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Orhan Fatih Doğan
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Meteoroloji sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-4 arası yükseleceğini duyurdu. 3 Haziran hava durumuna göre Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de şiddetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, ani su baskını ve heyelan bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Haziran Salı günü hava durumu tahminlerine göre sıcaklık iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de rüzgar kuvvetli olarak (40-60 km/saat) edecek.
Öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji bu bölgelerde sel, ani su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar beklendiğini vurguladı.
MARMARA
Balıkesir: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 30°C – Parçalı az bulutlu
İzmir: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 32°C – Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Antalya: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Hatay: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 27°C – Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
Samsun: 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kars: 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Malatya: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Van: 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
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