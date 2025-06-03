https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/lula-da-silva-biden-rusyayi-yok-etmenin-gerekli-oldugunu-dusunuyordu-1096771002.html

Lula da Silva: Biden, ‘Rusya'yı yok etmenin’ gerekli olduğunu düşünüyordu

Lula da Silva: Biden, ‘Rusya'yı yok etmenin’ gerekli olduğunu düşünüyordu

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Rusya'yı yok etmek’ gerektiğini düşündüğünü belirtti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T18:50+0300

2025-06-03T18:50+0300

2025-06-03T18:48+0300

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Brezilya lideri, Fransız gazetesi Monde'ye verdiği röportajda, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmadan ‘kısmen sorumlu’ olduğunu vurguladı.Lula da Silva, “Bu konuda uzun uzun konuştuğum Biden, Rusya'nın yok edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Avrupa ise, Washington'ın yanında yer aldı ve şimdi yeniden silahlanmaya milyarlar harcıyor” diyerek, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tam olarak hangi dönemden bahsettiğini belirtmedi.Brezilya lideri ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/abd-basini-trump-yonetimi-dikkatleri-ukraynadan-diger-stratejik-hedeflere-cekmek-icin-acele-ediyor-1096763047.html

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lula da silva, brezilya, joe biden, abd, rusya, ukrayna, washington, avrupa