https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/abd-basini-trump-yonetimi-dikkatleri-ukraynadan-diger-stratejik-hedeflere-cekmek-icin-acele-ediyor-1096763047.html

ABD basını: Trump yönetimi dikkatleri Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere çekmek için acele ediyor

ABD basını: Trump yönetimi dikkatleri Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere çekmek için acele ediyor

Sputnik Türkiye

Trump yönetiminin, ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan Asya'ya ve Çin ile rekabete çekmek için acele ettiği ileri sürüldü. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T14:07+0300

2025-06-03T14:07+0300

2025-06-03T15:09+0300

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axios

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pasifik

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the economist

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ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, Donald Trump yönetimi ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere ve özellikle Pasifik bölgesine çekmek için acele ediyor.Haberde, “Trump yönetimi stratejik odağını Ukrayna'dan diğer acil önceliklere, özellikle de Pasifik bölgesine kaydırmak istiyor” ifadelerine yer verildi.Makaleye göre Kiev, Washington ve Avrupa ülkelerinin derhal ilave hava savunma sistemleri göndermeyi reddetmesi nedeniyle zor durumda kaldı.Daha önce The Economist dergisi, Trump yönetiminde Ukrayna'nın ABD'nin öncelik listesinden çıktığını, Kiev’in sınırlı ürünler için rekabet eden çok sayıda müşteriden biri haline geldiğini bildirmişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Ukrayna ihtilafının ABD ve diğer Batılı ülkelerin dikkatlerini Asya-Pasifik bölgesinde potansiyel olarak daha ciddi bir zıtlaşmadan uzaklaştırdığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abd-disisleri-abd-ukrayna-muzakerelerinin-uzamasini-istemiyor-1096691276.html

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