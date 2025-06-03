https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/abd-basini-trump-yonetimi-dikkatleri-ukraynadan-diger-stratejik-hedeflere-cekmek-icin-acele-ediyor-1096763047.html
ABD basını: Trump yönetimi dikkatleri Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere çekmek için acele ediyor
ABD basını: Trump yönetimi dikkatleri Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere çekmek için acele ediyor
Sputnik Türkiye
Trump yönetiminin, ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan Asya'ya ve Çin ile rekabete çekmek için acele ettiği ileri sürüldü. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T14:07+0300
2025-06-03T14:07+0300
2025-06-03T15:09+0300
dünya
abd
donald trump
axios haber sitesi
axios
asya
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çin
ukrayna
the economist
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ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, Donald Trump yönetimi ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere ve özellikle Pasifik bölgesine çekmek için acele ediyor.Haberde, “Trump yönetimi stratejik odağını Ukrayna'dan diğer acil önceliklere, özellikle de Pasifik bölgesine kaydırmak istiyor” ifadelerine yer verildi.Makaleye göre Kiev, Washington ve Avrupa ülkelerinin derhal ilave hava savunma sistemleri göndermeyi reddetmesi nedeniyle zor durumda kaldı.Daha önce The Economist dergisi, Trump yönetiminde Ukrayna'nın ABD'nin öncelik listesinden çıktığını, Kiev’in sınırlı ürünler için rekabet eden çok sayıda müşteriden biri haline geldiğini bildirmişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Ukrayna ihtilafının ABD ve diğer Batılı ülkelerin dikkatlerini Asya-Pasifik bölgesinde potansiyel olarak daha ciddi bir zıtlaşmadan uzaklaştırdığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abd-disisleri-abd-ukrayna-muzakerelerinin-uzamasini-istemiyor-1096691276.html
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abd, donald trump, axios haber sitesi, axios, asya, pasifik, çin, ukrayna, the economist, abd, marco rubio, abd dışişleri bakanlığı, batılı ülkeler, kiev
abd, donald trump, axios haber sitesi, axios, asya, pasifik, çin, ukrayna, the economist, abd, marco rubio, abd dışişleri bakanlığı, batılı ülkeler, kiev
ABD basını: Trump yönetimi dikkatleri Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere çekmek için acele ediyor
14:07 03.06.2025 (güncellendi: 15:09 03.06.2025)
Trump yönetiminin, ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan Asya'ya ve Çin ile rekabete çekmek için acele ettiği ileri sürüldü.
ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, Donald Trump yönetimi ABD'nin dikkatini Ukrayna'dan diğer stratejik hedeflere ve özellikle Pasifik bölgesine çekmek için acele ediyor.
Haberde, “Trump yönetimi stratejik odağını Ukrayna'dan diğer acil önceliklere, özellikle de Pasifik bölgesine kaydırmak istiyor” ifadelerine yer verildi.
Makaleye göre Kiev, Washington ve Avrupa ülkelerinin derhal ilave hava savunma sistemleri göndermeyi reddetmesi nedeniyle zor durumda kaldı.
Daha önce The Economist dergisi, Trump yönetiminde Ukrayna'nın ABD'nin öncelik listesinden çıktığını, Kiev’in sınırlı ürünler için rekabet eden çok sayıda müşteriden biri haline geldiğini bildirmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Ukrayna ihtilafının ABD ve diğer Batılı ülkelerin dikkatlerini Asya-Pasifik bölgesinde potansiyel olarak daha ciddi bir zıtlaşmadan uzaklaştırdığını söylemişti.