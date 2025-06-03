https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/liderlerin-kurban-bayrami-programlari-belli-oldu-hangi-lider-bayrami-nerede-karsilayacak-1096762727.html
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu: Hangi lider, bayramı nerede karşılayacak?
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu: Hangi lider, bayramı nerede karşılayacak?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nda siyasi liderlerin programları belli oldu. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T13:45+0300
2025-06-03T13:45+0300
2025-06-03T13:45+0300
türki̇ye
kurban bayramı
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
özgür özel
chp
mhp
i̇yi̇ parti
ak parti
bayramlaşma
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Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı'nda siyasi liderlerin programları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramın birinci gününde İstanbul'da olması bekleniyor. Hangi lider Kurban Bayramı'nda nerede olacak?Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Siyasi liderlerin programları da belli olmaya başladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bayramın birinci gününü İstanbul'da diğer günlerini ise Manisa'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramı Ordu'da ailesiyle geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütünde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul'da olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kurban-bayraminda-cezaevlerinde-acik-gorus-yapilacak-sartlari-aciklandi-1096756651.html
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kurban bayramı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp, i̇yi̇ parti, ak parti, bayramlaşma
kurban bayramı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp, i̇yi̇ parti, ak parti, bayramlaşma
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu: Hangi lider, bayramı nerede karşılayacak?
Kurban Bayramı'nda siyasi liderlerin programları belli oldu.
Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı'nda siyasi liderlerin programları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramın birinci gününde İstanbul'da olması bekleniyor.
Hangi lider Kurban Bayramı'nda nerede olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Siyasi liderlerin programları da belli olmaya başladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bayramın birinci gününü İstanbul'da diğer günlerini ise Manisa'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramı Ordu'da ailesiyle geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütünde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay'da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars'ta olacak.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramda İstanbul'da olacak.