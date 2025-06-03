https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kurban-bayraminda-cezaevlerinde-acik-gorus-yapilacak-sartlari-aciklandi-1096756651.html

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak: Şartları açıklandı

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak: Şartları açıklandı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı nedeniyle 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacağı belirtildi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T11:59+0300

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türki̇ye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

cezaevi

cezaevi açık görüş

kurban bayramı

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Kurban Bayramı dolayısıyla 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacağı açıklandı. Kimler açık görüşten yararlanacak?Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.Kimler açık görüşten yararlanamaz?Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.Bakan da açıkladıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı'nda açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-tatili-ne-zaman-5-haziran-arefe-gunu-okullar-acik-mi-yarim-gun-mu-1096708766.html

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, cezaevi, cezaevi açık görüş, kurban bayramı