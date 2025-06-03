https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kurban-bayraminda-cezaevlerinde-acik-gorus-yapilacak-sartlari-aciklandi-1096756651.html
Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak: Şartları açıklandı
Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak: Şartları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı nedeniyle 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacağı belirtildi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:59+0300
2025-06-03T11:59+0300
2025-06-03T11:59+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
cezaevi
cezaevi açık görüş
kurban bayramı
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Kurban Bayramı dolayısıyla 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacağı açıklandı. Kimler açık görüşten yararlanacak?Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.Kimler açık görüşten yararlanamaz?Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.Bakan da açıkladıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı'nda açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-tatili-ne-zaman-5-haziran-arefe-gunu-okullar-acik-mi-yarim-gun-mu-1096708766.html
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, cezaevi, cezaevi açık görüş, kurban bayramı
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, cezaevi, cezaevi açık görüş, kurban bayramı
Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak: Şartları açıklandı
Kurban Bayramı nedeniyle 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacağı belirtildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacağı açıklandı.
Kimler açık görüşten yararlanacak?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.
Kimler açık görüşten yararlanamaz?
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı'nda açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.