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Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
2025-06-03T14:16+0300
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türki̇ye
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hava durumu
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki bayramda hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde sıcaklık artışı bekleniyor? Meteorolojiye göre, bayram boyunca tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları artış gösterecek, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışsız ve sıcak hava etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurban-bayrami-hava-durumu-belli-oldu-yagis-var-mi-prof-dr-orhan-sen-acikladi-1096652770.html
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Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıkları nasıl olacak?

14:16 03.06.2025
© FotoğrafMeteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, kıyı illerinde sağanak yağış var
Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, kıyı illerinde sağanak yağış var - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Türkiye genelinde hava sıcakları yarından itibaren yükselişe geçiyor. Kurban Bayramı süresinde de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki bayramda hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde sıcaklık artışı bekleniyor? Meteorolojiye göre, bayram boyunca tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları artış gösterecek, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yağışsız ve sıcak hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.
Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.
İstanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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