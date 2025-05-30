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Kurban Bayramı hava durumu belli oldu: Yağış var mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Kurban Bayramı hava durumu belli oldu: Yağış var mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Sputnik Türkiye
“Bayramda hava nasıl olacak 2025?” sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ve... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:04+0300
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava durumu oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, bayram boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aşacakProf. Dr. Şen, "Bugün İstanbul için 23-24 derece diyoruz ama pazartesiden itibaren 26-27, hafta sonuna doğru ise 30 dereceyi geçecek bir sıcaklık var" diyerek uyarıda bulundu. 6 Haziran Kurban Bayramı'yla birlikte İstanbul'da da yaz havası etkili olacak.Kurban Bayramı'nda İzmir ve Antalya hava durumuTatil planı yapanlar için önemli bilgiler veren Şen, "İzmir ve Antalya gibi sahil kentlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Bu da insan sağlığı açısından riskli. Öğle saatlerinde güneş altında kalınmamalı" ifadelerini kullandı.Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde iç kesimlerde yağış ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, son veriler ışığında bu senaryonun ortadan kalktığını söyledi:"Bayram süresince Türkiye genelinde yağış yok. Hava açık, sıcaklıklar yüksek. Güneyde ve Ege’de aşırı sıcaklıklar var."Prof. Dr. Şen, özellikle tatil bölgelerine gidecekleri şu sözlerle uyardı:"Açık renkli, bol giysiler tercih edin. Güneş gözlüğü ve şapka olmadan sahile çıkmayın. Özellikle öğlen saatlerinde güneşin altında uzun süre kalmayın."Hafta sonuna yağmur, sonrası yaz havasıŞen, İstanbul ve İç Anadolu için kısa vadeli bir yağış beklentisine de değindi:"Hafta sonu İstanbul ve Anadolu’nun birçok yerinde yağmur var. 2 gün sürecek. Bu yağış, özellikle İç Anadolu için tarımsal açıdan çok önemli. Ardından ise 10 gün boyunca yaz havası bekliyoruz."
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Kurban Bayramı hava durumu belli oldu: Yağış var mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

12:04 30.05.2025
© Fotoğrafİstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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“Bayramda hava nasıl olacak 2025?” sorusu gündemde. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların yüksek olacağını söyledi. Özellikle Ege ve Güney bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava durumu oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, bayram boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aşacak

Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul için 23-24 derece diyoruz ama pazartesiden itibaren 26-27, hafta sonuna doğru ise 30 dereceyi geçecek bir sıcaklık var" diyerek uyarıda bulundu. 6 Haziran Kurban Bayramı'yla birlikte İstanbul'da da yaz havası etkili olacak.

Kurban Bayramı'nda İzmir ve Antalya hava durumu

Tatil planı yapanlar için önemli bilgiler veren Şen, "İzmir ve Antalya gibi sahil kentlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Bu da insan sağlığı açısından riskli. Öğle saatlerinde güneş altında kalınmamalı" ifadelerini kullandı.

Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde iç kesimlerde yağış ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, son veriler ışığında bu senaryonun ortadan kalktığını söyledi:
"Bayram süresince Türkiye genelinde yağış yok. Hava açık, sıcaklıklar yüksek. Güneyde ve Ege’de aşırı sıcaklıklar var."
Prof. Dr. Şen, özellikle tatil bölgelerine gidecekleri şu sözlerle uyardı:
"Açık renkli, bol giysiler tercih edin. Güneş gözlüğü ve şapka olmadan sahile çıkmayın. Özellikle öğlen saatlerinde güneşin altında uzun süre kalmayın."

Hafta sonuna yağmur, sonrası yaz havası

Şen, İstanbul ve İç Anadolu için kısa vadeli bir yağış beklentisine de değindi:
"Hafta sonu İstanbul ve Anadolu’nun birçok yerinde yağmur var. 2 gün sürecek. Bu yağış, özellikle İç Anadolu için tarımsal açıdan çok önemli. Ardından ise 10 gün boyunca yaz havası bekliyoruz."
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