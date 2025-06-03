https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kurban-bayraminda-et-tuketimine-dikkat-fazla-et-tuketimi-hangi-hastaliklari-tetikler-etle-birlikte-1096734611.html
Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat: Fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler? Etle birlikte ne tüketilmeli?
Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat: Fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler? Etle birlikte ne tüketilmeli?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kırmızı et tüketiminin artış göstereceği bayram günlerinin 'zehir' olmaması için neler yapılmalı? Et tüketirken nelere... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T10:29+0300
2025-06-03T10:29+0300
2025-06-03T10:29+0300
sağlik
kurban bayramı
sputnik türkiye
atilla bektaş
kurban eti tüketimi
kurban bayramı beslenme önerileri
kurban eti
sağlıklı beslenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072846214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5a5e7ae6078105b2cb7b6c8c77e903cd.jpg
Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artacak. Ama kırmızı eti 'düzeyinde' tüketmemek bir çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar çok dikkat etmeli. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Sputnik Türkiye'ye konuştu ve "Bayram süresince etin aşırı ve dengesiz şekilde tüketilmesi kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonu ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli riskler doğurabilir' dedi. Peki Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli? Etle birlikte ne tüketilmeli? Özellikle 'mangal' yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli?Kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonları ve sindirim sistemlerine dikkat Kırmızı et tüketimindeki artışın özellikle kronik hastalık riski taşıyan kişiler için önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Dr. Bektaş, bayram süresince etin aşırı ve dengesiz şekilde tüketilmesinin kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonu ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli riskler doğurabileceğini belirtti. Dr. Bektaş şunları anlattı: Et yiyorsanız yanında mutlaka yeşil yapraklı sebze ekleyinDr. Bektaş, fazla et tüketimimin sindirim sistemine de aşırı yük bindireceğini vurgularken etli öğünlerle birlikte neler yenilmesi gerektiğini de şöyle anlattı: "Etli öğünler mutlaka lif oranı yüksek yeşil yapraklı sebzeler (folat, B6 ve B12 açısından zengin olan ıspanak, pazı, roka, marul, maydanoz gibi), probiyotik etkili yoğurt, tam tahıllar ve yeterli miktarda su tüketimi ile desteklenmelidir. Böylelikle bağırsak sağlığı korunmuş ve bağırsak mikrobiyotası – yararlı bakteriler – desteklenmiş olur. Folat yönünden zengin sebzeler, homosistein metabolizmasını düzenleyerek damar sistemini korurken; yoğurt, mide asidini dengeler ve bağırsak mikrobiyotasını destekler. Su ise, özellikle yüksek protein alımının ardından böbreklerin yükünü hafifletmek açısından kritik önemdedir. Sindirim zorluğu yaşayan bireylerde, doğal enzim içeriği yüksek olan ananas veya ananas suyu gibi meyveler de faydalı olabilir." Mangalda kanserojen riskine dikkat Öte yandan mangal yapmak isteyenleri de uyaran Dr. Bektaş, etin doğrudan yüksek ısıya maruz kalması durumunda 'kanserojen' bileşikler oluşabileceğinin altını çizdi. Peki ne yapmak gerekiyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-yaklasirken-kritik-uyari-63-bin-tl-cezasi-var-1096710481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072846214_192:0:840:486_1920x0_80_0_0_6c275086f92e9ee6405dfbb375bf9b12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
kurban bayramı beslenme rehberi, kurban bayramında nasıl beslenmeli, fazla et tüketimi , kurban bayramında et nasıl tüketilmeli, fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler, kurban bayramında et nasıl yenmeli, kurban bayramında etle birlikte ne yenilmeli,
kurban bayramı beslenme rehberi, kurban bayramında nasıl beslenmeli, fazla et tüketimi , kurban bayramında et nasıl tüketilmeli, fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler, kurban bayramında et nasıl yenmeli, kurban bayramında etle birlikte ne yenilmeli,
Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat: Fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler? Etle birlikte ne tüketilmeli?
Özel
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kırmızı et tüketiminin artış göstereceği bayram günlerinin 'zehir' olmaması için neler yapılmalı? Et tüketirken nelere dikkat edilmeli?
Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artacak. Ama kırmızı eti 'düzeyinde' tüketmemek bir çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar çok dikkat etmeli. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Sputnik Türkiye'ye konuştu ve "Bayram süresince etin aşırı ve dengesiz şekilde tüketilmesi kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonu ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli riskler doğurabilir' dedi. Peki Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli? Etle birlikte ne tüketilmeli? Özellikle 'mangal' yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli?
Kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonları ve sindirim sistemlerine dikkat
Kırmızı et tüketimindeki artışın özellikle kronik hastalık riski taşıyan kişiler için önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Dr. Bektaş, bayram süresince etin aşırı ve dengesiz şekilde tüketilmesinin kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonu ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli riskler doğurabileceğini belirtti. Dr. Bektaş şunları anlattı:
Kırmızı et, içerdiği metiyonin nedeniyle homosistein üretimini artırabilir. Homosistein, normalde B6, B12 ve folat vitaminleri yardımıyla toksik özelliği yok edilir; ancak bu vitaminlerin eksik olduğu durumlarda kandaki homosistein seviyesi yükselir. Bu birikim, damar iç yüzeyinde tahribat oluşturarak ateroskleroz gelişimine zemin hazırlar. Aşırı kırmızı et tüketiminin kalp krizi ve inme gibi ciddi kardiyovasküler olaylara dolaylı katkı sağladığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkin bir bireyin haftada 500–600 gramdan fazla kırmızı et tüketmemesini önermektedir. Bu sınırın üzerine çıkılması, homosistein metabolizmasındaki dengenin bozulmasına yol açabilir.
Et yiyorsanız yanında mutlaka yeşil yapraklı sebze ekleyin
Dr. Bektaş, fazla et tüketimimin sindirim sistemine de aşırı yük bindireceğini vurgularken etli öğünlerle birlikte neler yenilmesi gerektiğini de şöyle anlattı:
"Etli öğünler mutlaka lif oranı yüksek yeşil yapraklı sebzeler (folat, B6 ve B12 açısından zengin olan ıspanak, pazı, roka, marul, maydanoz gibi), probiyotik etkili yoğurt, tam tahıllar ve yeterli miktarda su tüketimi ile desteklenmelidir. Böylelikle bağırsak sağlığı korunmuş ve bağırsak mikrobiyotası – yararlı bakteriler – desteklenmiş olur. Folat yönünden zengin sebzeler, homosistein metabolizmasını düzenleyerek damar sistemini korurken; yoğurt, mide asidini dengeler ve bağırsak mikrobiyotasını destekler. Su ise, özellikle yüksek protein alımının ardından böbreklerin yükünü hafifletmek açısından kritik önemdedir. Sindirim zorluğu yaşayan bireylerde, doğal enzim içeriği yüksek olan ananas veya ananas suyu gibi meyveler de faydalı olabilir."
Mangalda kanserojen riskine dikkat
Öte yandan mangal yapmak isteyenleri de uyaran Dr. Bektaş, etin doğrudan yüksek ısıya maruz kalması durumunda 'kanserojen' bileşikler oluşabileceğinin altını çizdi. Peki ne yapmak gerekiyor?
'Bu riski azaltmak için mangal pişirme sırasında etin közle arasında en az 15 santimetrelik bir mesafe bırakılması önerilir. Alternatif olarak fırın, tencere ya da buharda pişirme yöntemleri hem daha güvenli hem de sindirimi kolaylaştırıcı seçeneklerdir' diyen Dr. Bektaş, "Bayram süresince tüketilme ihtimali olan salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünleri, içerdikleri nitrit ve nitrat katkı maddeleri nedeniyle sağlığa zarar verebilir. Bu maddeler, mide ortamında nitrozamin gibi potansiyel olarak karsinojen bileşiklere dönüşebilir. Bu nedenle bayramda tüketilecek etlerin işlenmemiş, taze ve mümkünse birkaç gün dinlendirilmiş şekilde, hijyenik koşullarda hazırlanarak tüketilmesi önerilir. Etin marine edilmesi de hem lezzet hem de sindirilebilirlik açısından faydalı olabilir." diyerek tavsiyelerini sıraladı.