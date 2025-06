https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kurban-bayraminda-et-tuketimine-dikkat-fazla-et-tuketimi-hangi-hastaliklari-tetikler-etle-birlikte-1096734611.html

Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat: Fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler? Etle birlikte ne tüketilmeli?

Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat: Fazla et tüketimi hangi hastalıkları tetikler? Etle birlikte ne tüketilmeli?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kırmızı et tüketiminin artış göstereceği bayram günlerinin 'zehir' olmaması için neler yapılmalı? Et tüketirken nelere... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artacak. Ama kırmızı eti 'düzeyinde' tüketmemek bir çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar çok dikkat etmeli. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Sputnik Türkiye'ye konuştu ve "Bayram süresince etin aşırı ve dengesiz şekilde tüketilmesi kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonu ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli riskler doğurabilir' dedi. Peki Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli? Etle birlikte ne tüketilmeli? Özellikle 'mangal' yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli?Kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonları ve sindirim sistemlerine dikkat Kırmızı et tüketimindeki artışın özellikle kronik hastalık riski taşıyan kişiler için önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Dr. Bektaş, bayram süresince etin aşırı ve dengesiz şekilde tüketilmesinin kalp-damar sağlığı, böbrek fonksiyonu ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli riskler doğurabileceğini belirtti. Dr. Bektaş şunları anlattı: Et yiyorsanız yanında mutlaka yeşil yapraklı sebze ekleyinDr. Bektaş, fazla et tüketimimin sindirim sistemine de aşırı yük bindireceğini vurgularken etli öğünlerle birlikte neler yenilmesi gerektiğini de şöyle anlattı: "Etli öğünler mutlaka lif oranı yüksek yeşil yapraklı sebzeler (folat, B6 ve B12 açısından zengin olan ıspanak, pazı, roka, marul, maydanoz gibi), probiyotik etkili yoğurt, tam tahıllar ve yeterli miktarda su tüketimi ile desteklenmelidir. Böylelikle bağırsak sağlığı korunmuş ve bağırsak mikrobiyotası – yararlı bakteriler – desteklenmiş olur. Folat yönünden zengin sebzeler, homosistein metabolizmasını düzenleyerek damar sistemini korurken; yoğurt, mide asidini dengeler ve bağırsak mikrobiyotasını destekler. Su ise, özellikle yüksek protein alımının ardından böbreklerin yükünü hafifletmek açısından kritik önemdedir. Sindirim zorluğu yaşayan bireylerde, doğal enzim içeriği yüksek olan ananas veya ananas suyu gibi meyveler de faydalı olabilir." Mangalda kanserojen riskine dikkat Öte yandan mangal yapmak isteyenleri de uyaran Dr. Bektaş, etin doğrudan yüksek ısıya maruz kalması durumunda 'kanserojen' bileşikler oluşabileceğinin altını çizdi. Peki ne yapmak gerekiyor?

