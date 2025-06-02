https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-yaklasirken-kritik-uyari-63-bin-tl-cezasi-var-1096710481.html
Kurban Bayramı yaklaşırken kritik uyarı: 63 bin TL cezası var
Kurban Bayramı yaklaşırken kritik uyarı: 63 bin TL cezası var
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çekimi, halk sağlığını tehdit ediyor. Yetkisiz kişiler... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T10:30+0300
2025-06-02T10:30+0300
2025-06-02T10:30+0300
türki̇ye
kurban bayramı
et
kırmızı et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096710942_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a28183aded4136bf4c2c3c1ada4ccc1.jpg
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde kasaplar yoğun mesaiye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, kıyma çekiminde hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle seyyar ya da yetkisiz kişiler tarafından yapılan işlemler, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor.Mahalle arası makineler hastalığa davetiye çıkarıyorGıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kurban etlerinin kıyma haline getirilmesinde kullanılan makinelerin çoğu zaman aylarca depo ve bodrumlarda bekletildiğine dikkat çekerek, “Bu makineler bakım ve dezenfeksiyondan uzak. Etler açıkta, mikroorganizmalara açık şekilde işleniyor” dedi.Manavoğlu, “Kurban eti, hijyenik koşullarda lisanslı kasap dükkanlarında işlenmeli. Aksi takdirde, halk sağlığı açısından ciddi sorunlar doğabilir. Sokak arasında kıyma çektirenler hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyor” diye konuştu.Yetkisiz kıyma çekimi yapanlara binlerce lira cezaİzinsiz kıyma çeken kişilere 21 bin 6 TL, hijyenik olmayan ortamda işlem yapanlara ise 42 bin 76 TL ceza uygulanıyor. Denetimler, belediyeler ve ilgili bakanlık ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşların da şüpheli durumları yetkililere bildirmesi isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-tatili-ne-zaman-5-haziran-arefe-gunu-okullar-acik-mi-yarim-gun-mu-1096708766.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096710942_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_16ba1965557372eb685545036b3a8809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kurban bayramı, et, kırmızı et
kurban bayramı, et, kırmızı et
Kurban Bayramı yaklaşırken kritik uyarı: 63 bin TL cezası var
Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çekimi, halk sağlığını tehdit ediyor. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan bu işlemlere 21 bin liradan 42 bin liraya kadar para cezası kesiliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde kasaplar yoğun mesaiye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, kıyma çekiminde hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle seyyar ya da yetkisiz kişiler tarafından yapılan işlemler, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor.
Mahalle arası makineler hastalığa davetiye çıkarıyor
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kurban etlerinin kıyma haline getirilmesinde kullanılan makinelerin çoğu zaman aylarca depo ve bodrumlarda bekletildiğine dikkat çekerek, “Bu makineler bakım ve dezenfeksiyondan uzak. Etler açıkta, mikroorganizmalara açık şekilde işleniyor” dedi.
Manavoğlu, “Kurban eti, hijyenik koşullarda lisanslı kasap dükkanlarında işlenmeli. Aksi takdirde, halk sağlığı açısından ciddi sorunlar doğabilir. Sokak arasında kıyma çektirenler hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyor” diye konuştu.
Yetkisiz kıyma çekimi yapanlara binlerce lira ceza
İzinsiz kıyma çeken kişilere 21 bin 6 TL, hijyenik olmayan ortamda işlem yapanlara ise 42 bin 76 TL ceza uygulanıyor. Denetimler, belediyeler ve ilgili bakanlık ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşların da şüpheli durumları yetkililere bildirmesi isteniyor.