Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:06
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
13:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
14:32
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
19:09
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul enflasyonu açıklandı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-tatili-ne-zaman-5-haziran-arefe-gunu-okullar-acik-mi-yarim-gun-mu-1096708766.html
Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?
Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran’da başlayacak. Bayramın arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, okullar ve kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacak... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T10:15+0300
2025-06-02T10:15+0300
türki̇ye
okul
kurban bayramı
arefe günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c110c00711ae2b4051e23e7e4762da49.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor.5 Haziran okullar tatil mi, yarım gün mü?Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesi, okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Bu doğrultuda öğrenciler, öğle saatine kadar ders görecek; öğleden sonra ise idari izin kapsamında tatil olacak.Arefe günü, tam gün resmi tatil sayılmıyor. Ancak öğleden sonrası, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle devlet daireleri, bankalar ve okullar genellikle saat 12.00'den sonra kapalı olacak. Özel sektör ise şirket politikalarına bağlı olarak tam gün ya da yarım gün çalışabilecek.Kurban Bayramı 2025 takvimiKurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ac75ad982d230fc61230c7d02bf2d289.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okul, kurban bayramı, arefe günü
okul, kurban bayramı, arefe günü

Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?

10:15 02.06.2025
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA
Abone ol
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran’da başlayacak. Bayramın arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, okullar ve kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacak. Resmi tatil, yalnızca öğleden sonrayı kapsayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor.

5 Haziran okullar tatil mi, yarım gün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesi, okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Bu doğrultuda öğrenciler, öğle saatine kadar ders görecek; öğleden sonra ise idari izin kapsamında tatil olacak.
Arefe günü, tam gün resmi tatil sayılmıyor. Ancak öğleden sonrası, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle devlet daireleri, bankalar ve okullar genellikle saat 12.00'den sonra kapalı olacak. Özel sektör ise şirket politikalarına bağlı olarak tam gün ya da yarım gün çalışabilecek.

Kurban Bayramı 2025 takvimi

Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
EKONOMİ
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında
08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала