https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kurban-bayrami-tatili-ne-zaman-5-haziran-arefe-gunu-okullar-acik-mi-yarim-gun-mu-1096708766.html
Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?
Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran’da başlayacak. Bayramın arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, okullar ve kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacak... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T10:15+0300
2025-06-02T10:15+0300
2025-06-02T10:15+0300
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor.5 Haziran okullar tatil mi, yarım gün mü?Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesi, okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Bu doğrultuda öğrenciler, öğle saatine kadar ders görecek; öğleden sonra ise idari izin kapsamında tatil olacak.Arefe günü, tam gün resmi tatil sayılmıyor. Ancak öğleden sonrası, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle devlet daireleri, bankalar ve okullar genellikle saat 12.00'den sonra kapalı olacak. Özel sektör ise şirket politikalarına bağlı olarak tam gün ya da yarım gün çalışabilecek.Kurban Bayramı 2025 takvimiKurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
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okul, kurban bayramı, arefe günü
okul, kurban bayramı, arefe günü
Kurban Bayramı tatili ne zaman? 5 Haziran arefe günü okullar açık mı, yarım gün mü?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran’da başlayacak. Bayramın arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, okullar ve kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacak. Resmi tatil, yalnızca öğleden sonrayı kapsayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor.
5 Haziran okullar tatil mi, yarım gün mü?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesi, okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Bu doğrultuda öğrenciler, öğle saatine kadar ders görecek; öğleden sonra ise idari izin kapsamında tatil olacak.
Arefe günü, tam gün resmi tatil sayılmıyor. Ancak öğleden sonrası, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle devlet daireleri, bankalar ve okullar genellikle saat 12.00'den sonra kapalı olacak. Özel sektör ise şirket politikalarına bağlı olarak tam gün ya da yarım gün çalışabilecek.
Kurban Bayramı 2025 takvimi
Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi