https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kucuk-cocuk-kavganin-ortasinda-kaldi-eski-esini-cocuk-gorusme-gununde-sokak-ortasinda-darp-etti-1096758951.html

Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı: Eski eşini 'çocuk görüşme günü'nde sokak ortasında darp etti

Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı: Eski eşini 'çocuk görüşme günü'nde sokak ortasında darp etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da boşanan bir çift, çocuk görüşme gününde sokak ortasında kavga etti. Kavgada, eski eşini darp eden baba gözaltına alındı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T12:19+0300

2025-06-03T12:19+0300

2025-06-03T12:19+0300

türki̇ye

boşanma

velayet

çocukların velayeti

kavga

yumruklu kavga

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Kadıköy'de, boşanan bir çift, 3 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüşeceği gün sokakta tartışmaya başladı. Her iki tarafın aile bireyleri de tartışmaya dahil olunca bir anda kavga çıktı. Kavgada, eski eşini ve bazı kişileri darp eden baba gözaltına alındı. Kavga anı çevredekiler tarafından kaydedilirken, tam kavganın ortasında kalan üç yaşındaki çocuk büyük korku yaşadı. Kasten yaralama, tehdit ve hakaretten gözaltına alındıGöztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, R.Y. (31) isimli kadın ile eski eşi E.K. (32) arasında, velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Her iki tarafın aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden E.K'yi gözaltına aldı. E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.Küçük çocuk kavganın ortasında kaldıÖte yandan sokakta yaşanan kavga anı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, aile bireylerin de taraf olduğu kavgada tarafların birbirine yumrukla vurması, bazı kişilerin yere düşmesi, kavga ortasında kalan çocuğun da biri tarafından uzaklaştırılması yer aldı.

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boşanma, velayet, çocukların velayeti, kavga, yumruklu kavga