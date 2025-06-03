https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kucuk-cocuk-kavganin-ortasinda-kaldi-eski-esini-cocuk-gorusme-gununde-sokak-ortasinda-darp-etti-1096758951.html
Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı: Eski eşini 'çocuk görüşme günü'nde sokak ortasında darp etti
Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı: Eski eşini 'çocuk görüşme günü'nde sokak ortasında darp etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da boşanan bir çift, çocuk görüşme gününde sokak ortasında kavga etti. Kavgada, eski eşini darp eden baba gözaltına alındı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T12:19+0300
2025-06-03T12:19+0300
2025-06-03T12:19+0300
türki̇ye
boşanma
velayet
çocukların velayeti
kavga
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Kadıköy'de, boşanan bir çift, 3 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüşeceği gün sokakta tartışmaya başladı. Her iki tarafın aile bireyleri de tartışmaya dahil olunca bir anda kavga çıktı. Kavgada, eski eşini ve bazı kişileri darp eden baba gözaltına alındı. Kavga anı çevredekiler tarafından kaydedilirken, tam kavganın ortasında kalan üç yaşındaki çocuk büyük korku yaşadı. Kasten yaralama, tehdit ve hakaretten gözaltına alındıGöztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, R.Y. (31) isimli kadın ile eski eşi E.K. (32) arasında, velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Her iki tarafın aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden E.K'yi gözaltına aldı. E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.Küçük çocuk kavganın ortasında kaldıÖte yandan sokakta yaşanan kavga anı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, aile bireylerin de taraf olduğu kavgada tarafların birbirine yumrukla vurması, bazı kişilerin yere düşmesi, kavga ortasında kalan çocuğun da biri tarafından uzaklaştırılması yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kizinizin-olum-haberini-3-4-gun-icinde-alirsiniz-demisti-danla-bilici-tehdit-eden-berk-cetin-ikinci-1096700120.html
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boşanma, velayet, çocukların velayeti, kavga, yumruklu kavga
boşanma, velayet, çocukların velayeti, kavga, yumruklu kavga
Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı: Eski eşini 'çocuk görüşme günü'nde sokak ortasında darp etti
İstanbul'da boşanan bir çift, çocuk görüşme gününde sokak ortasında kavga etti. Kavgada, eski eşini darp eden baba gözaltına alındı.
Kadıköy'de, boşanan bir çift, 3 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüşeceği gün sokakta tartışmaya başladı. Her iki tarafın aile bireyleri de tartışmaya dahil olunca bir anda kavga çıktı. Kavgada, eski eşini ve bazı kişileri darp eden baba gözaltına alındı. Kavga anı çevredekiler tarafından kaydedilirken, tam kavganın ortasında kalan üç yaşındaki çocuk büyük korku yaşadı.
Kasten yaralama, tehdit ve hakaretten gözaltına alındı
Göztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, R.Y. (31) isimli kadın ile eski eşi E.K. (32) arasında, velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Her iki tarafın aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden E.K'yi gözaltına aldı. E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Küçük çocuk kavganın ortasında kaldı
Öte yandan sokakta yaşanan kavga anı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, aile bireylerin de taraf olduğu kavgada tarafların birbirine yumrukla vurması, bazı kişilerin yere düşmesi, kavga ortasında kalan çocuğun da biri tarafından uzaklaştırılması yer aldı.