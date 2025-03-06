https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/mersindeki-bir-evden-10-ton-cop-cikti-1094263776.html
Mersin'deki bir evden 10 ton çöp çıktı
Mersin'deki bir evden 10 ton çöp çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin'de yaşlı bir kadına ait olan evde biriktirilen 10 top çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T18:19+0300
2025-03-06T18:19+0300
2025-03-06T18:19+0300
türki̇ye
mersin
çöp ev
belediye
temizlik
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Mersin Toroslar ilçesinde çevre sakinleri, müstakil bir evden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle belediyeye başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.Ev yaşlı bir kadına ait çıktıEkiplerin uzun uğraşlarıyla yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/izmirdeki-korkunc-olayda-detaylar-ortaya-cikti-kemikleri-toz-haline-gelen-kadinin-10-yil-once-1093656875.html
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mersin, çöp ev, belediye, temizlik
mersin, çöp ev, belediye, temizlik
Mersin'deki bir evden 10 ton çöp çıktı
Mersin'de yaşlı bir kadına ait olan evde biriktirilen 10 top çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Mersin Toroslar ilçesinde çevre sakinleri, müstakil bir evden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle belediyeye başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
Ev yaşlı bir kadına ait çıktı
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.