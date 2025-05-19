https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/uc-dilencinin-5-saatlik-mesaisi-24-bin-liradan-fazla-para-topladilar-1096343720.html
Üç dilencinin 5 saatlik mesaisi: 24 bin liradan fazla para topladılar
Üç dilencinin 5 saatlik mesaisi: 24 bin liradan fazla para topladılar
Sputnik Türkiye
Zabıta ekiplerinin yakaladığı üç dilencinin üzerinde 24 bin liradan fazla para yakalandı. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T17:10+0300
2025-05-19T17:10+0300
2025-05-19T17:10+0300
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Çorum Sungurlu'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan üç dilencinin beş saatlik mesailerinde 24 bin 665 lira topladıkları ortaya çıktı. Dilencilerin her birine bin 406 lira ceza kesildi. Mezarlıkta dilenirken yakalandılarSungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü. Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu.Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti. Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/zabita-saskina-dondu-corumda-dilencinin-uzerinden-50-bin-145-lira-cikti-1096192164.html
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türkiye, dilenci, çorum
Üç dilencinin 5 saatlik mesaisi: 24 bin liradan fazla para topladılar
Zabıta ekiplerinin yakaladığı üç dilencinin üzerinde 24 bin liradan fazla para yakalandı.
Çorum Sungurlu'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan üç dilencinin beş saatlik mesailerinde 24 bin 665 lira topladıkları ortaya çıktı. Dilencilerin her birine bin 406 lira ceza kesildi.
Mezarlıkta dilenirken yakalandılar
Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü. Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu.
Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti. Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.