https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kirimda-ukrayna-istihbaratinin-talimatiyla-teror-saldirisi-hazirlayan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1096770829.html

Kırım'da Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırısı hazırlayan bir kişi gözaltına alındı

Kırım'da Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırısı hazırlayan bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) talimatıyla terör saldırısı için bomba hazırlayan bir kişinin gözaltına... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T18:45+0300

2025-06-03T18:45+0300

2025-06-03T18:45+0300

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, Kırım’da SBU’nun talimatıyla terör saldırısı için bomba hazırlayan bir yerel sakinin gözaltına alındığı ifade edildi.Açıklamada, “Ukrayna özel servislerinin bir ajanı, Kırım Cumhuriyeti’nde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla el yapımı patlayıcı imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Feodosya’nın 60 yaşındaki bir sakini, kendi inisiyatifiyle Ukrayna Güvenlik Servisi'ne yardım teklifinde bulundu. Yöneticisi kendisine iki yerde gizlenen bileşenleri alıp bunlardan bir patlayıcı düzenek tertip etme görevini verdi. Düzeneğin nasıl yapılacağına dair video talimatı kendisine SBU tarafından gönderildi. Bomba 1.2 kilogramı aşan ağırlığında güçlü patlayıcıdan oluşuyordu.Sanık daha sonra düzeneği Sivastopol'un Balaklava bölgesinde gizledi.Gözaltına alınan adam sorgulama sırasında suçunu itiraf etti ve düzeneği bir videoya göre tertip ettiğini doğruladı. Düzeneği Sivastopol'da bir mezarlıkta gizleyen adam, koordinatları yöneticilerine gönderdi.Adam hakkında vatana ihanet ve yasadışı patlayıcı veya patlayıcı düzenek bulundurmaktan ceza davası açıldı. Mahkeme tutuklama kararı çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fsb-zafer-gununde-gecit-toreninde-saldiri-planlayan-terorist-yakalandi-1096447080.html

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