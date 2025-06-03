https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kirimda-ukrayna-istihbaratinin-talimatiyla-teror-saldirisi-hazirlayan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1096770829.html
Kırım'da Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırısı hazırlayan bir kişi gözaltına alındı
Kırım'da Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırısı hazırlayan bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) talimatıyla terör saldırısı için bomba hazırlayan bir kişinin gözaltına... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T18:45+0300
2025-06-03T18:45+0300
2025-06-03T18:45+0300
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, Kırım’da SBU’nun talimatıyla terör saldırısı için bomba hazırlayan bir yerel sakinin gözaltına alındığı ifade edildi.Açıklamada, “Ukrayna özel servislerinin bir ajanı, Kırım Cumhuriyeti’nde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla el yapımı patlayıcı imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Feodosya’nın 60 yaşındaki bir sakini, kendi inisiyatifiyle Ukrayna Güvenlik Servisi'ne yardım teklifinde bulundu. Yöneticisi kendisine iki yerde gizlenen bileşenleri alıp bunlardan bir patlayıcı düzenek tertip etme görevini verdi. Düzeneğin nasıl yapılacağına dair video talimatı kendisine SBU tarafından gönderildi. Bomba 1.2 kilogramı aşan ağırlığında güçlü patlayıcıdan oluşuyordu.Sanık daha sonra düzeneği Sivastopol'un Balaklava bölgesinde gizledi.Gözaltına alınan adam sorgulama sırasında suçunu itiraf etti ve düzeneği bir videoya göre tertip ettiğini doğruladı. Düzeneği Sivastopol'da bir mezarlıkta gizleyen adam, koordinatları yöneticilerine gönderdi.Adam hakkında vatana ihanet ve yasadışı patlayıcı veya patlayıcı düzenek bulundurmaktan ceza davası açıldı. Mahkeme tutuklama kararı çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fsb-zafer-gununde-gecit-toreninde-saldiri-planlayan-terorist-yakalandi-1096447080.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, sivastopol, sbu, ukrayna güvenlik servisi, ajan, bomba, patlayıcı, el yapımı patlayıcı, gözaltı, itiraf
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, sivastopol, sbu, ukrayna güvenlik servisi, ajan, bomba, patlayıcı, el yapımı patlayıcı, gözaltı, itiraf
Kırım'da Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırısı hazırlayan bir kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) talimatıyla terör saldırısı için bomba hazırlayan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, Kırım’da SBU’nun talimatıyla terör saldırısı için bomba hazırlayan bir yerel sakinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, “Ukrayna özel servislerinin bir ajanı, Kırım Cumhuriyeti’nde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla el yapımı patlayıcı imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Feodosya’nın 60 yaşındaki bir sakini, kendi inisiyatifiyle Ukrayna Güvenlik Servisi'ne yardım teklifinde bulundu. Yöneticisi kendisine iki yerde gizlenen bileşenleri alıp bunlardan bir patlayıcı düzenek tertip etme görevini verdi. Düzeneğin nasıl yapılacağına dair video talimatı kendisine SBU tarafından gönderildi. Bomba 1.2 kilogramı aşan ağırlığında güçlü patlayıcıdan oluşuyordu.
Sanık daha sonra düzeneği Sivastopol'un Balaklava bölgesinde gizledi.
Gözaltına alınan adam sorgulama sırasında suçunu itiraf etti ve düzeneği bir videoya göre tertip ettiğini doğruladı. Düzeneği Sivastopol'da bir mezarlıkta gizleyen adam, koordinatları yöneticilerine gönderdi.
Adam hakkında vatana ihanet ve yasadışı patlayıcı veya patlayıcı düzenek bulundurmaktan ceza davası açıldı. Mahkeme tutuklama kararı çıkardı.