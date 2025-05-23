https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fsb-zafer-gununde-gecit-toreninde-saldiri-planlayan-terorist-yakalandi-1096447080.html
FSB: Zafer Günü'nde geçit töreni sırasında saldırı planlayan terörist yakalandı
FSB: Zafer Günü'nde geçit töreni sırasında saldırı planlayan terörist yakalandı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında her geçen gün güç kaybeden Ukrayna, Rusya'da toplumsal kaos yaratmak için girişimlerini sürdürse de, başarısız olmaya 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T11:19+0300
2025-05-23T11:19+0300
2025-05-23T11:23+0300
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kaliningrad
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
zafer günü
terör
terör saldırısı
terör eylemi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde Kaliningrad'da saldırı planlayan Rus uyruklu bir teröristin yakalandığını duyurdu.FSB, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı teröristin Kaliningrad kentinde düzenlenen kutlamalar sırasında askeri geçit törenini hedef alma planları yaptığının altını çizdi.FSB'de sorguya çekilen terörist, suçunu itiraf ederek Ukraynalı yetkililerin söz konusu saldırı için kendisine 205 bin dolar vaat ettiğini belirtti.5 Mayıs'ta askeri geçit provası sırasında fotoğraflar çekerek keşif yaptığını da anlatan şahıs, bunun karşılığında kripto cüzdanına 150 dolar aktarıldığını itiraf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/buyukelci-kelin-ingiltere-rusyanin-karadeniz-filosunu-engellemeye-calisiyor-1096444705.html
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ukrayna, kaliningrad, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), zafer günü, terör, terör saldırısı, terör eylemi
ukrayna, kaliningrad, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), zafer günü, terör, terör saldırısı, terör eylemi
FSB: Zafer Günü'nde geçit töreni sırasında saldırı planlayan terörist yakalandı
11:19 23.05.2025 (güncellendi: 11:23 23.05.2025)
Muharebe sahasında her geçen gün güç kaybeden Ukrayna, Rusya'da toplumsal kaos yaratmak için girişimlerini sürdürse de, başarısız olmaya
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde Kaliningrad'da saldırı planlayan Rus uyruklu bir teröristin yakalandığını duyurdu.
FSB, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı teröristin Kaliningrad kentinde düzenlenen kutlamalar sırasında askeri geçit törenini hedef alma planları yaptığının altını çizdi.
FSB'de sorguya çekilen terörist, suçunu itiraf ederek Ukraynalı yetkililerin söz konusu saldırı için kendisine 205 bin dolar vaat ettiğini belirtti.
5 Mayıs'ta askeri geçit provası sırasında fotoğraflar çekerek keşif yaptığını da anlatan şahıs, bunun karşılığında kripto cüzdanına 150 dolar aktarıldığını itiraf etti.