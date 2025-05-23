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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fsb-zafer-gununde-gecit-toreninde-saldiri-planlayan-terorist-yakalandi-1096447080.html
FSB: Zafer Günü'nde geçit töreni sırasında saldırı planlayan terörist yakalandı
FSB: Zafer Günü'nde geçit töreni sırasında saldırı planlayan terörist yakalandı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında her geçen gün güç kaybeden Ukrayna, Rusya'da toplumsal kaos yaratmak için girişimlerini sürdürse de, başarısız olmaya 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde Kaliningrad'da saldırı planlayan Rus uyruklu bir teröristin yakalandığını duyurdu.FSB, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı teröristin Kaliningrad kentinde düzenlenen kutlamalar sırasında askeri geçit törenini hedef alma planları yaptığının altını çizdi.FSB'de sorguya çekilen terörist, suçunu itiraf ederek Ukraynalı yetkililerin söz konusu saldırı için kendisine 205 bin dolar vaat ettiğini belirtti.5 Mayıs'ta askeri geçit provası sırasında fotoğraflar çekerek keşif yaptığını da anlatan şahıs, bunun karşılığında kripto cüzdanına 150 dolar aktarıldığını itiraf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/buyukelci-kelin-ingiltere-rusyanin-karadeniz-filosunu-engellemeye-calisiyor-1096444705.html
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ukrayna, kaliningrad, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), zafer günü, terör, terör saldırısı, terör eylemi

FSB: Zafer Günü'nde geçit töreni sırasında saldırı planlayan terörist yakalandı

11:19 23.05.2025 (güncellendi: 11:23 23.05.2025)
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi FSB
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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Muharebe sahasında her geçen gün güç kaybeden Ukrayna, Rusya'da toplumsal kaos yaratmak için girişimlerini sürdürse de, başarısız olmaya
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde Kaliningrad'da saldırı planlayan Rus uyruklu bir teröristin yakalandığını duyurdu.

FSB, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı teröristin Kaliningrad kentinde düzenlenen kutlamalar sırasında askeri geçit törenini hedef alma planları yaptığının altını çizdi.

FSB'de sorguya çekilen terörist, suçunu itiraf ederek Ukraynalı yetkililerin söz konusu saldırı için kendisine 205 bin dolar vaat ettiğini belirtti.

5 Mayıs'ta askeri geçit provası sırasında fotoğraflar çekerek keşif yaptığını da anlatan şahıs, bunun karşılığında kripto cüzdanına 150 dolar aktarıldığını itiraf etti.
俄总参谋长：俄黑海舰队能在敌人离开基地时就将其消灭 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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