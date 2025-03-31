https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/konut-ve-arac-satisinda-yeni-donem-basliyor-yetkisiz-ilan-verilemeyecek-1095006224.html
Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor: Yetkisiz ilan verilemeyecek
Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor: Yetkisiz ilan verilemeyecek
Sputnik Türkiye
Online platformlarda artık sadece yetkili kişiler konut ve taşıt ilanı verebilecek. 1 Nisan’da taşıt ilanlarında başlayan zorunluluk, 7 Nisan’da konut... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T10:11+0300
2025-03-31T10:11+0300
2025-03-31T10:11+0300
ekonomi̇
i̇lan
otomobil
konut
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt ve konut ilanları için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile yapılacak yetki doğrulaması, artık ilan vermek isteyenler için zorunlu hale getirildi.Taşıtta 1 Nisan, konutta 7 NisanTaşıt ilanlarında 2 aylık geçiş süreci sona erdi. 1 Nisan itibarıyla yalnızca araç sahibi, birinci veya ikinci derece akrabaları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş oto galeri işletmeleri ilan verebilecek. Yetki belgesi bulunmayan galerilerin ilan girişine sistem izin vermeyecek.Konut ilanları içinse benzer uygulama 7 Nisan’da başlıyor. Mülk sahipleri, tıpkı taşıtta olduğu gibi, e-Devlet üzerinden yetkili emlakçılara ilan verme hakkı tanıyacak. Bu tarihten sonra yetkisiz emlakçılar tarafından verilen ilanlar yayından kaldırılacak.Yetkilendirme e-Devlet üzerindenİlan verecek kişiler veya işletmeler, e-Devlet sistemi üzerinden yetkilendirme işlemlerini kolayca yapabilecek. Vatandaşlar, bu sayede ilan platformlarında kim tarafından ilan verildiğini kontrol edebilecek.Yeni düzenleme sadece ilan siteleriyle sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları dahil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan tüm ilanlar, bu uygulamaya tabi olacak. Böylece sahte ilanlar ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Mülk sahipleri, dilerse birden fazla emlak ofisine ilan yayınlama yetkisi verebilecek. Ancak bu işletmelerin tamamının yetki belgesine sahip olması şart.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakanligin-listesine-girmisti-sucukta-hile-yapan-30-yillik-sirket-konkordato-ilan-etti-1094939305.html
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i̇lan, otomobil, konut, ticaret bakanlığı
i̇lan, otomobil, konut, ticaret bakanlığı
Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor: Yetkisiz ilan verilemeyecek
Online platformlarda artık sadece yetkili kişiler konut ve taşıt ilanı verebilecek. 1 Nisan’da taşıt ilanlarında başlayan zorunluluk, 7 Nisan’da konut ilanlarını da kapsayacak. Yetki belgesi olmayan emlakçı ve galericilerin ilanları sistemden kaldırılacak.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt ve konut ilanları için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile yapılacak yetki doğrulaması, artık ilan vermek isteyenler için zorunlu hale getirildi.
Taşıtta 1 Nisan, konutta 7 Nisan
Taşıt ilanlarında 2 aylık geçiş süreci sona erdi. 1 Nisan itibarıyla yalnızca araç sahibi, birinci veya ikinci derece akrabaları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş oto galeri işletmeleri ilan verebilecek. Yetki belgesi bulunmayan galerilerin ilan girişine sistem izin vermeyecek.
Konut ilanları içinse benzer uygulama 7 Nisan’da başlıyor. Mülk sahipleri, tıpkı taşıtta olduğu gibi, e-Devlet üzerinden yetkili emlakçılara ilan verme hakkı tanıyacak. Bu tarihten sonra yetkisiz emlakçılar tarafından verilen ilanlar yayından kaldırılacak.
Yetkilendirme e-Devlet üzerinden
İlan verecek kişiler veya işletmeler, e-Devlet sistemi üzerinden yetkilendirme işlemlerini kolayca yapabilecek. Vatandaşlar, bu sayede ilan platformlarında kim tarafından ilan verildiğini kontrol edebilecek.
Yeni düzenleme sadece ilan siteleriyle sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları dahil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan tüm ilanlar, bu uygulamaya tabi olacak. Böylece sahte ilanlar ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Mülk sahipleri, dilerse birden fazla emlak ofisine ilan yayınlama yetkisi verebilecek. Ancak bu işletmelerin tamamının yetki belgesine sahip olması şart.