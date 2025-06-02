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Ünlü cips markasında kanser yapıcı madde tespit edildi: Akrilamid nedir?
Ünlü cips markasında kanser yapıcı madde tespit edildi: Akrilamid nedir?
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Belçika’da Carrefour’un 'Chips Sticks Paprika Aromalı' cipsi, yüksek oranda kanserojen akrilamid içermesi nedeniyle geri çağrıldı. Belçika Gıda Güvenliği... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Carrefour’da satılan 'Chips Sticks Paprika Aromalı' cipsi, kansere yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle acilen piyasadan toplatılıyor.Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satılan bir cips ürününün yüksek oranda akrilamid içerdiği gerekçesiyle geri çağrıldığını açıkladı. Geri çağırma, Carrefour Sensation markasına ait 150 gramlık 'Chips Sticks Paprika Aromalı' ürününü kapsadığı belirtildi.Kurum, sağlık riski taşıyan cipsin kesinlikle tüketilmemesi ve iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Akrilamid maddesinin bazı bilimsel çalışmalara göre kansere yol açabilen ve DNA'ya zarar verebilen bir kimyasal olarak bilindiği ifade edildi.Akrilamid nedir?Genellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıklarda (120°C üzeri) pişirilmesi sırasında oluşan akrilamid'in fırınlama, kızartma ve kavurma gibi işlemler sırasında, patates ürünleri (örn. cips, patates kızartması), kahve, bisküvi, ekmek gibi gıdalarda oluşabildiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda akrilamidin kansere neden olabileceğini ortaya çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/cips-firmasina-rekor-duzeyde-ceza-geldi-yaklasik-13-milyar-lira-odeyecek-1093693691.html
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Ünlü cips markasında kanser yapıcı madde tespit edildi: Akrilamid nedir?

17:06 02.06.2025
© AAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA
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Belçika’da Carrefour’un 'Chips Sticks Paprika Aromalı' cipsi, yüksek oranda kanserojen akrilamid içermesi nedeniyle geri çağrıldı. Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), tüketicilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve iade etmeleri çağrısında bulundu.
Carrefour’da satılan 'Chips Sticks Paprika Aromalı' cipsi, kansere yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle acilen piyasadan toplatılıyor.
Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satılan bir cips ürününün yüksek oranda akrilamid içerdiği gerekçesiyle geri çağrıldığını açıkladı. Geri çağırma, Carrefour Sensation markasına ait 150 gramlık 'Chips Sticks Paprika Aromalı' ürününü kapsadığı belirtildi.
Kurum, sağlık riski taşıyan cipsin kesinlikle tüketilmemesi ve iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Akrilamid maddesinin bazı bilimsel çalışmalara göre kansere yol açabilen ve DNA'ya zarar verebilen bir kimyasal olarak bilindiği ifade edildi.

Akrilamid nedir?

Genellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıklarda (120°C üzeri) pişirilmesi sırasında oluşan akrilamid'in fırınlama, kızartma ve kavurma gibi işlemler sırasında, patates ürünleri (örn. cips, patates kızartması), kahve, bisküvi, ekmek gibi gıdalarda oluşabildiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda akrilamidin kansere neden olabileceğini ortaya çıkardı.
Cips firmasına rekor düzeyde ceza geldi: Yaklaşık 1.3 milyar lira ödeyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
YAŞAM
Cips firmasına rekor düzeyde ceza geldi: Yaklaşık 1.3 milyar lira ödeyecek
15 Şubat, 16:08
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